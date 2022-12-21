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1 час назад

Капитан сборной Аргентины Месси стал самым бьющим игроком ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 2

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал самым бьющим игроком минувшего чемпионата мира — 2022, который прошел в Катаре.

Месси стал лучшим на ЧМ-2022 еще по одному показателю
Фото: ReutersReuters

На втором месте по этому показателю расположился нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе.

Топ-3 замкнул еще один представитель "трехцветных" Оливье Жиру.

За весь турнир Месси нанес 33 удара, Мбаппе пробил в сторону ворот соперника на один раз меньше, а на счету Жиру всего 16 ударов.

На ЧМ-2022 Мбаппе забил восемь мячей в семи встречах и сделал одну результативную передачу. 24-летний француз стал лучшим бомбардиром турнира. Месси забил семь мячей и отдал три голевых паса. 35-летний аргентинец выиграл приз лучшему игроку ЧМ.

Напомним, Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2. Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Ранее сообщалось, что фанаты украли банкомат во время парада сборной Аргентины в честь победы на ЧМ-2022.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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