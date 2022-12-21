"Нам не дают проехать и поприветствовать всех, кто собрался у Обелиска, - написал он в своем аккаунте в соцсетях. - Сопровождающие нас службы безопасности не разрешают ехать дальше. Прошу прощения от имени всех игроков-чемпионов".