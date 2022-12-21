Многотысячная толпа фанатов не позволила игрокам сборной Аргентины по футболу завершить чемпионский парад в Буэнос-Айресе, передает ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.
"Нам не дают проехать и поприветствовать всех, кто собрался у Обелиска, - написал он в своем аккаунте в соцсетях. - Сопровождающие нас службы безопасности не разрешают ехать дальше. Прошу прощения от имени всех игроков-чемпионов".
В итоге игроки были эвакуированы при помощи вертолетов.
Напомним, в воскресенье, 18 декабря сборная Аргентины победила в финале ЧМ-2022 команду Франции со счетом 3:3 (4:2 по пенальти).