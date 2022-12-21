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1 час назад

Футболистов сборной Аргентины эвакуировали на вертолетах из-за большого числа фанатов

Российская Газета

Многотысячная толпа фанатов не позволила игрокам сборной Аргентины по футболу завершить чемпионский парад в Буэнос-Айресе, передает ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.

"Нам не дают проехать и поприветствовать всех, кто собрался у Обелиска, - написал он в своем аккаунте в соцсетях. - Сопровождающие нас службы безопасности не разрешают ехать дальше. Прошу прощения от имени всех игроков-чемпионов".

В итоге игроки были эвакуированы при помощи вертолетов.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря сборная Аргентины победила в финале ЧМ-2022 команду Франции со счетом 3:3 (4:2 по пенальти).

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