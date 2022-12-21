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27 минут назад

Стало известно, что сказал Дешам игрокам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022

Sports.tj

Появились подробности общения в раздевалке сборной Франции во время перерыва финального матча ЧМ-2022 против Аргентины.

Стало известно, что сказал Дешам игрокам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Национальная команда Франции проиграла сборной Аргентины в серии пенальти (2:4). Игровое время матча завершилось вничью – 3:3. К перерыву французы уступали со счетом 0:2.

«Ребята, я вам без обиды скажу. Вы видите разницу? Она в том, что они играют в этом долбаном финале, а мы нет!» – приводит слова Дешама RMC Sport.

Отмечается, что тренер ударил кулаком по столу.

«Я был очень недоволен в перерыве. Кроме того, я ушиб палец. У нас есть это качество – сила характера. Мне это нравится. Нельзя отпускать, все происходит очень быстро. Необходимо верить до конца», – прокомментировал эпизод наставник.

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