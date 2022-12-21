Стало известно, что сказал Дешам игрокам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022

Появились подробности общения в раздевалке сборной Франции во время перерыва финального матча ЧМ-2022 против Аргентины.
Национальная команда Франции проиграла сборной Аргентины в серии пенальти (2:4). Игровое время матча завершилось вничью – 3:3. К перерыву французы уступали со счетом 0:2.
«Ребята, я вам без обиды скажу. Вы видите разницу? Она в том, что они играют в этом долбаном финале, а мы нет!» – приводит слова Дешама RMC Sport.
Отмечается, что тренер ударил кулаком по столу.
«Я был очень недоволен в перерыве. Кроме того, я ушиб палец. У нас есть это качество – сила характера. Мне это нравится. Нельзя отпускать, все происходит очень быстро. Необходимо верить до конца», – прокомментировал эпизод наставник.