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38 минут назад

Опубликована речь Мбаппе в перерыве финала чемпионата мира-2022

Lenta.ru

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе произнес речь в перерыве финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Аргентины. Его слова публикует RMC Sport со ссылкой на L`Equipe.

Опубликована речь Мбаппе в перерыве финала чемпионата мира-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это финал чемпионата мира, это матч всей жизни. Ребята, это финал чемпионата мира. Мы можем вернуться в игру! Такое случается раз в четыре года», — говорил футболист товарищам по команде.

Он заявлял, что его команда в состоянии перевернуть игру и отыграться после двух пропущенных мячей.

После первого тайма финала ЧМ-2022 сборная Франции проигрывала аргентинцам со счетом 0:2. На 80-й и 81-й минутах Мбаппе сделал дубль. В дополнительно время Аргентина вновь вышла вперед, однако Мбаппе перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказалась аргентинская команда.

Мбаппе был признан лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022. Форвард забил восемь мячей за семь матчей турнира.

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