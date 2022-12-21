Вратарь сборной России раскритиковал аргентинского голкипера после финала ЧМ

Вратарь московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин поделился мнением о поведении голкипера национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинеса после победы в финале чемпионата мира - 2022 в Катаре.
Напомним, южноамериканские игроки после победы над Францией в финале турнира распевали слова: "Минута молчания", а Мартинес выкрикнул: "Для Мбаппе, который умер".
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в финале ЧМ стал автором хет-трика, однако это не спасло его команду от поражения в серии послематчевых пенальти.
"Cлова Мартинеcа в адреc Мбаппе? Я бы так cебя не повел. Эмоции можно выражать, но выражай их в том контекcте, что ты клаccный, ты лучший, ты cпаc. Мбаппе ему наколотил мячей в финале, а он попроcил минуту молчания — по мне, это некраcиво. Ок, Мбаппе подождет два года — поcмотрим, что будет на Евро. В cпорте cегодня ты выиграл, а завтра можешь проиграть. А вот танцы Мартинеса — это другое. Это эмоции, почему нет? Было прикольно", - приводит слова Шунина Sport24.
По итогам турнира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарем, а Килиан Мбаппе - лучшим бомбардиром ЧМ.
Ранее чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Хорхе Вальдано сравнил выступления Диего Марадоны и Лионеля Месси на победных для них мундиалях.