ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Вратарь сборной России Шунин раскритиковал аргентинского голкипера Мартинеса после финала ЧМ

Газета.Ru

Вратарь московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин поделился мнением о поведении голкипера национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинеса после победы в финале чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Вратарь сборной России раскритиковал аргентинского голкипера после финала ЧМ
Фото: Carl Recine/ReutersCarl Recine/Reuters

Напомним, южноамериканские игроки после победы над Францией в финале турнира распевали слова: "Минута молчания", а Мартинес выкрикнул: "Для Мбаппе, который умер".

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в финале ЧМ стал автором хет-трика, однако это не спасло его команду от поражения в серии послематчевых пенальти.

"Cлова Мартинеcа в адреc Мбаппе? Я бы так cебя не повел. Эмоции можно выражать, но выражай их в том контекcте, что ты клаccный, ты лучший, ты cпаc. Мбаппе ему наколотил мячей в финале, а он попроcил минуту молчания — по мне, это некраcиво. Ок, Мбаппе подождет два года — поcмотрим, что будет на Евро. В cпорте cегодня ты выиграл, а завтра можешь проиграть. А вот танцы Мартинеса — это другое. Это эмоции, почему нет? Было прикольно", - приводит слова Шунина Sport24.

По итогам турнира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарем, а Килиан Мбаппе - лучшим бомбардиром ЧМ.

Ранее чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Хорхе Вальдано сравнил выступления Диего Марадоны и Лионеля Месси на победных для них мундиалях.

ЧМ-2022,Хорхе Вальдано,Диего Марадона,Антон Шунин,Лионель Месси,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители