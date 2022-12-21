Стало известно количество пострадавших на чемпионском параде сборной Аргентины

Более 30 болельщиков сборной Аргентины пострадали на праздновании по случаю победы команды на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре. Об этом сообщает La Nacion со ссылкой на Министерство здравоохранения Аргентины.

По информации источника, фанаты пытались прыгнуть с моста в автобус команды, участвующий в чемпионском параде. Они были госпитализированы с переломами конечностей. Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как стабильное. Травмы оказались несерьезными.

20 декабря стало известно, что игроков сборной Аргентины, вернувшихся на родину после победы на чемпионате мира в Катаре, пришлось эвакуировать с улиц Буэнос-Айреса на вертолетах. Причиной стало слишком большое скопление людей — около 3-4 миллионов человек. Власти по соображениям безопасности приняли решение посадить игроков на вертолеты и отменить торжественную часть.