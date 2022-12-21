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33 минуты назад

Сборная Марокко пожертвовали все призовые за ЧМ-2022 бедным семьям

Спорт день за днем

Футболисты сборной Марокко решили пожертвовать все призовые за ЧМ бедным семьям, сообщает журналист Халид Бейдун в своих соцсетях.

Сборная Марокко рассказала, как поступит с призовыми за ЧМ в Катаре
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Бейдун сообщал, что марокканский полузащитник пожертвовал 325 тысяч долларов призовых бедным жителям своей страны.

По подсчетам Associated press, североафриканская сборная получила 25 млн долларов за выступление на ЧМ-2022.

Сборная Марокко заняла четвертое место на мундиале в Катаре. Марокканская сборная стала первой африканской командой, пробившейся в полуфинал чемпионата мира.

Команда Валида Реграги вышла с первого места из группы с Канадой, Хорватией и Бельгией. В 1/8 марокканцы победили Испанию в серии после матчевых пенальти, а в четвертьфинале выбили из турнира португальцев.

Остановились марокканцы на стадии полуфинала, где уступили Франции. В матче за третье место сборная Марокко уступила Хорватии.

ЧМ-2022,Валид Реграги,
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