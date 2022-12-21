Сборная Марокко рассказала, как поступит с призовыми за ЧМ в Катаре

Футболисты сборной Марокко решили пожертвовать все призовые за ЧМ бедным семьям, сообщает журналист Халид Бейдун в своих соцсетях.
Бейдун сообщал, что марокканский полузащитник пожертвовал 325 тысяч долларов призовых бедным жителям своей страны.
По подсчетам Associated press, североафриканская сборная получила 25 млн долларов за выступление на ЧМ-2022.
Сборная Марокко заняла четвертое место на мундиале в Катаре. Марокканская сборная стала первой африканской командой, пробившейся в полуфинал чемпионата мира.
Команда Валида Реграги вышла с первого места из группы с Канадой, Хорватией и Бельгией. В 1/8 марокканцы победили Испанию в серии после матчевых пенальти, а в четвертьфинале выбили из турнира португальцев.
Остановились марокканцы на стадии полуфинала, где уступили Франции. В матче за третье место сборная Марокко уступила Хорватии.