Сборная Марокко рассказала, как поступит с призовыми за ЧМ в Катаре

Футболисты сборной Марокко решили пожертвовать все призовые за ЧМ бедным семьям, сообщает журналист Халид Бейдун в своих соцсетях.

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Бейдун сообщал, что марокканский полузащитник пожертвовал 325 тысяч долларов призовых бедным жителям своей страны.

По подсчетам Associated press, североафриканская сборная получила 25 млн долларов за выступление на ЧМ-2022.

Сборная Марокко заняла четвертое место на мундиале в Катаре. Марокканская сборная стала первой африканской командой, пробившейся в полуфинал чемпионата мира.

Команда Валида Реграги вышла с первого места из группы с Канадой, Хорватией и Бельгией. В 1/8 марокканцы победили Испанию в серии после матчевых пенальти, а в четвертьфинале выбили из турнира португальцев.