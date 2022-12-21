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30 минут назад

Психолог считает, что Роналду хочет вытеснить из своего сознания триумф Месси на ЧМ

Газета.Ru

Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова высказалась о том, что Криштиану Роналду публично не поздравил Лионеля Месси с завоеванием титула чемпиона мира, в то время, как это сделали многие знаменитости.

Психолог объяснила, почему Роналду не поздравил Месси с победой на ЧМ
Фото: Газета.руГазета.ру

«Беря во внимание давнюю конкуренцию футболистов, вполне вероятно, что Роналду хочет вытеснить из своего сознания триумф Месси и старается не говорить и даже не думать об этом суперуспешном для Месси чемпионате», — передает слова Лысаковой News.ru.

Также она отметила, что подобная психологическая установка португальца может привести к проблемам со здоровьем.

18 декабря Лионель Месси впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Он был признан лучшим игроком турнира в Катаре. У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи.

В финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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