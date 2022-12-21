Психолог объяснила, почему Роналду не поздравил Месси с победой на ЧМ

Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова высказалась о том, что Криштиану Роналду публично не поздравил Лионеля Месси с завоеванием титула чемпиона мира, в то время, как это сделали многие знаменитости.

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«Беря во внимание давнюю конкуренцию футболистов, вполне вероятно, что Роналду хочет вытеснить из своего сознания триумф Месси и старается не говорить и даже не думать об этом суперуспешном для Месси чемпионате», — передает слова Лысаковой News.ru.

Также она отметила, что подобная психологическая установка португальца может привести к проблемам со здоровьем.

18 декабря Лионель Месси впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Он был признан лучшим игроком турнира в Катаре. У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи.