Психолог объяснила, почему Роналду не поздравил Месси с победой на ЧМ

Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова высказалась о том, что Криштиану Роналду публично не поздравил Лионеля Месси с завоеванием титула чемпиона мира, в то время, как это сделали многие знаменитости.
«Беря во внимание давнюю конкуренцию футболистов, вполне вероятно, что Роналду хочет вытеснить из своего сознания триумф Месси и старается не говорить и даже не думать об этом суперуспешном для Месси чемпионате», — передает слова Лысаковой News.ru.
Также она отметила, что подобная психологическая установка португальца может привести к проблемам со здоровьем.
18 декабря Лионель Месси впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Он был признан лучшим игроком турнира в Катаре. У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи.
В финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.