Карпин прокомментировал прошедший чемпионат мира в Катаре

«Переживал ли я за сборную Испании? Смысл? Наверное, обращал внимание на испанскую сборную. Обращал внимание на Месси. Все, с кем я общался, болели за сборную Аргентины из-за Месси», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».