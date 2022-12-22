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50 минут назад

Карпин о чемпионате мира: обращал внимание на испанскую сборную

Газета.Ruиещё 4

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о прошедшем чемпионате мира.

Карпин прокомментировал прошедший чемпионат мира в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Переживал ли я за сборную Испании? Смысл? Наверное, обращал внимание на испанскую сборную. Обращал внимание на Месси. Все, с кем я общался, болели за сборную Аргентины из-за Месси», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Сборная Испании в матче 1/8 финала уступила национальной команде Марокко.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) удалила в соцсетях пост, в котором назвала Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

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