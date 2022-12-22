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1 час назад

​Левандовски объяснил, почему финал ЧМ-22 получился одним из лучших в истории

Евро-футбол.Руиещё 2

Финал чемпионата мира - 2022 вполне может претендовать на статус лучшего в истории. Сборные Аргентины и Франции выдали яркую битву, в которой нашлось место и для камбэка, и для ничьей 3:3. «Альбиселесте» взяли верх лишь в серии одиннадцатиметровых ударов.

​Левандовски объяснил, почему финал ЧМ-22 получился одним из лучших в истории
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Комментарий по поводу финального матча мундиаля в Катаре дал нападающий сборной Польши Роберт Левандовски.

«Это был один из лучших финалов в истории. Думаю, это объясняется тем, что финал проходил по ходу сезона. Обычно чемпионат мира проводится в июне-июне, и темп снижался после 70-75 минут. А на этот раз игроки продолжали играть интенсивно и качественно», - сказал Левандовски в программе Football Daily.

ЧМ-2022,Роберт Левандовски,
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