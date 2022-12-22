​Левандовски объяснил, почему финал ЧМ-22 получился одним из лучших в истории

«Это был один из лучших финалов в истории. Думаю, это объясняется тем, что финал проходил по ходу сезона. Обычно чемпионат мира проводится в июне-июне, и темп снижался после 70-75 минут. А на этот раз игроки продолжали играть интенсивно и качественно», - сказал Левандовски в программе Football Daily.