Стало известно, почему Гомес так мало играл на ЧМ-2022

Полузащитник аргентинской сборной Алехандро Гомес не играл за свою национальную команду с четвертьфинала катарского мундиаля из-за повреждения.

Об этом журналистам рассказала мать игрока Моника Вильяверде. Она отметила, что её сын получил надрыв связок голеностопа и испытывал сильные боли, но операция из-за этой травмы не потребуется.

«Ему нужно будет около четырёх недель на полное восстановление, но я в этом мало что понимаю», - добавил мать Гомеса.