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22 минуты назад

Стало известно, почему Гомес так мало играл за Аргентину на ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Полузащитник аргентинской сборной Алехандро Гомес не играл за свою национальную команду с четвертьфинала катарского мундиаля из-за повреждения.

Стало известно, почему Гомес так мало играл на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом журналистам рассказала мать игрока Моника Вильяверде. Она отметила, что её сын получил надрыв связок голеностопа и испытывал сильные боли, но операция из-за этой травмы не потребуется.

«Ему нужно будет около четырёх недель на полное восстановление, но я в этом мало что понимаю», - добавил мать Гомеса.

Напомним, что на катарском чемпионате мира Алехандро Гомес провёл две встречи. В итоге аргентинская сборная выиграла трофей, который стал для команды третьим в истории.

ЧМ-2022,Алехандро Гомес,
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