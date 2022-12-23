ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, сколько ФИФА заплатит каждой сборной за участие в ЧМ-2022 в Катаре

Газета.Ru

Стали известны призовые для национальных команд, которые сыграли на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Сколько ФИФА заплатит каждой сборной за участие в ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Газета.ruГазета.ru

NBC Sports сообщает, что Международная федерация футбола (ФИФА) на это выделила 440 млн долларов, что на 40 млн больше, чем на турнире четырехлетней давности в России.

Так, победитель турнира сборная Аргентины получит 42 млн. Занявшая второе место Франция заработала 30 млн. Хорватия за третье место получит 27 млн, Марокко за четвертое место — 25 млн.

Покинувшие турнир сборные на стадии 1/4 финала заработали по 17 млн (Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды), вылетевшие из 1/8 финала — по 13 млн (Сенегал, США, Польша, Австралия, Япония, Испания, Швейцария, Южная Корея).

Команды, не сумевшие преодолеть групповой этап, получат по 9 млн — Эквадор, Катар, Иран, Уэльс, Мексика, Дания, Саудовская Аравия, Тунис, Канада, Германия, Сербия, Бельгия, Коста-Рика, Уругвай, Камерун, Гана).

Ранее сообщалось, что ФИФА примет меры в связи с появлением посторонних лиц на поле после финала ЧМ-2022.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители