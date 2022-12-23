Французы потребовали переиграть финал ЧМ-2022

Французские болельщики создали интернет-петицию с требованиям переиграть финал чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Аргентины, в котором французы потерпели поражение в серии пенальти.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Петиция создана на специальном французском сайте MesOpinions, авторы призывают к переигровке финала в связи с «продажным судейством». Петицию планируют направить на рассмотрение в международную федерацию футбола (ФИФА). На текущий момент просьбу о переигровке финала чемпионата мира подписало более 196 тысяч человек.