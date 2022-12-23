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39 минут назад

Дешам не хотел видеть Бензема в сборной Франции, но вызвал его из-за игры за «Реал». Жиру и Погба были недовольны

Sports.ru

Как утверждает журналист Ромен Молина, тренер сборной Франции не был в восторге от мысли о возвращении форварда «Реала» в национальную команду. Отмечается, что Дешам был вынужден вызвать Бензема в сборную из-за его яркой игры в составе «Мадрида».

СМИ: тренер сборной Франции не хотел вызывать Бензема
Фото: Sports.ruSports.ru

Это привело к недовольству лидеров команды – Уго Льориса, Антуана Гризманна, Поля Погба и Оливье Жиру.

«Они не сказали ни да, ни нет», – отметил Молина.

Главной проблемой стало отношение Антуана Гризманна к возвращению Бензема. Гризманн был недоволен, так как считал, что Карим перетягивает все внимание на себя.

«Впечатление, что нынешние футболисты – это герои какого-то реалити-шоу», – сказал Молина об этом.

Как сообщалось ранее, Гризманн и Льорис были рады тому, что Бензема пропустит ЧМ-2022.

Странная карьера Бензема в сборной: чуть-чуть не хватило до 100 матчей, пропустил все медальные турниры

ЧМ-2022,Уго Льорис,Поль Погба,Антуан Гризманн,Реал,
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