ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

В "Динамо" рассказали о ситуации с получением денег за участие игроков в чемпионате мира

ТАСС

Московское "Динамо" зарегистрировалось в системе Международной федерации футбола (ФИФА) и рассчитывает получить деньги за участие в чемпионате мира в Катаре трех игроков команды. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе московского клуба.

В "Динамо" рассказали о ситуации с получением денег за участие игроков в чемпионате мира
Фото: ТАССТАСС

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре. На мировом первенстве выступили камерунский нападающий "Динамо" Николя Муми Нгамалё, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский, права на которых принадлежат бело-голубым.

Видео дня

"Динамо" зарегистрировалось в системе ФИФА, через которую федерация планирует распределять между клубами средства за игроков, участвовавших в чемпионате мира, - сообщили в пресс-службе "Динамо". - Соответственно, мы рассчитываем в обозначенные сроки получить выплаты за трех футболистов - это Нгамалё и Варела, которые закончили выступления на групповом этапе, и Шиманьский, чья сборная вышла в пл

"Кроме того, "Динамо" как клуб, где Шиманьский был зарегистрирован последние два года, получает 2/3 от общей суммы компенсации, которую ФИФА выплачивает за участие в турнире", - добавили в московском клубе.

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Варела в конце июля перешел в бразильский "Фламенго" до конца сезона. В том же месяце стало известно, что Шиманьский будет выступать за нидерландский "Фейенорд" до конца сезона-2022/23.

Чемпионат мира - 2022 завершился 18 декабря, в финале сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти). Сборные Камеруна и Уругвая не вышли в плей-офф, заняв третьи места в группах. Нгамалё принял участие в двух матчах, проведя на поле 95 минут и не отметившись результативными действиями, а Варела сыграл в трех матчах (182 минуты). Сборная Польши дошла до 1/8 финала мирового первенства, где уступила французам (1:3), Шиманьский поучаствовал в двух матчах (135 минут).

ЧМ-2022,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители