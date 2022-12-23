В "Динамо" рассказали о ситуации с получением денег за участие игроков в чемпионате мира

Московское "Динамо" зарегистрировалось в системе Международной федерации футбола (ФИФА) и рассчитывает получить деньги за участие в чемпионате мира в Катаре трех игроков команды. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе московского клуба.

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В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре. На мировом первенстве выступили камерунский нападающий "Динамо" Николя Муми Нгамалё, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский, права на которых принадлежат бело-голубым.

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"Динамо" зарегистрировалось в системе ФИФА, через которую федерация планирует распределять между клубами средства за игроков, участвовавших в чемпионате мира, - сообщили в пресс-службе "Динамо". - Соответственно, мы рассчитываем в обозначенные сроки получить выплаты за трех футболистов - это Нгамалё и Варела, которые закончили выступления на групповом этапе, и Шиманьский, чья сборная вышла в пл

"Кроме того, "Динамо" как клуб, где Шиманьский был зарегистрирован последние два года, получает 2/3 от общей суммы компенсации, которую ФИФА выплачивает за участие в турнире", - добавили в московском клубе.

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Варела в конце июля перешел в бразильский "Фламенго" до конца сезона. В том же месяце стало известно, что Шиманьский будет выступать за нидерландский "Фейенорд" до конца сезона-2022/23.