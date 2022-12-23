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1 час назад

Назван автор лучшего гола на ЧМ-2022 - это не Месси и Мбаппе

Евро-футбол.Ру

Стало известно, кто забил самый красивый гол на чемпионате мира – 2022. Как информирует пресс-служба ФИФА, его автором стал нападающий сборной Бразилии Ришарлисон.

Назван автор лучшего гола на ЧМ-2022 - это не Месси и Мбаппе
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Международная федерация футбола отметила гол южноамериканского форварда в ворота сборной Сербии на групповой стадии мундиаля. В том матче Ришарлисон поразил ворота европейцев ударом через себя, а «селесао» отпраздновали победу со счетом 2:0.

Бразилия неудачно выступила на чемпионате мира, дойдя лишь до четвертьфинала. Неймар и компания потерпели поражение от Хорватии в серии послематчевых пенальти и покинули турнир.

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