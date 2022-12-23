Назван лучший гол чемпионата мира по футболу в Катаре

Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон стал автором лучшего гола на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом объявила Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте.

Фото: FIFA FIFA

Лучшим голом чемпионата мира в Катаре был признан гол Ришарлисона ударом через себя в матче 1-го тура группового этапа мундиаля со сборной Сербии (2:0).