В ФИФА сделали заявление о манипулировании результатами матчей на ЧМ

В Международной федерации футбола (ФИФА) сделали заявление о манипулировании результатами матчей на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рабочая группа по вопросам честности проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, а также изучила места проведения соревнований на предмет подозрительного поведения. Отмечается, что инцидентов, связанных с манипулированием результатами, ни на одной из 64 игр выявлено не было.

Ранее ФИФА назвала нападающего сборной Бразилии Ришарлисона автором лучшего гола на чемпионате мира в Катаре. В федерации отметили мяч, который футболист забил ударом через себя в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Сербии.