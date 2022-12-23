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53 минуты назад

В ФИФА сделали заявление о манипулировании результатами матчей на ЧМ

Lenta.ruиещё 4

В Международной федерации футбола (ФИФА) сделали заявление о манипулировании результатами матчей на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В ФИФА сделали заявление о манипулировании результатами матчей на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рабочая группа по вопросам честности проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, а также изучила места проведения соревнований на предмет подозрительного поведения. Отмечается, что инцидентов, связанных с манипулированием результатами, ни на одной из 64 игр выявлено не было.

Французы потребовали переиграть финал ЧМ-2022

Ранее ФИФА назвала нападающего сборной Бразилии Ришарлисона автором лучшего гола на чемпионате мира в Катаре. В федерации отметили мяч, который футболист забил ударом через себя в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Сербии.

Чемпионом мира-2022 стала сборная Аргентины, в финале обыгравшая Францию в серии послематчевых пенальти. Звание лучшего футболиста мундиаля получил аргентинский капитан Лионель Месси. Лучшим бомбардиром турнира стал француз Килиан Мбаппе, забивший восемь мячей.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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