Надаль: гол Месси в финале ЧМ-2022 вызвал у меня слезы счастья

Испанец искренне рад за Аргентину и её уникума.
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об эмоциях, которые он испытал во время просмотра финала ЧМ-2022 в Катаре. В решающей встрече мундиаля встречались сборные Аргентины и Франции (3:3, 4:2 — пенальти).
«Это был впечатляющий финал. У меня есть много друзей из Франции, которым сейчас я искренне сочувствую, потому что Париж и Франция многое для меня значат. Но также у меня есть очень много друзей из Аргентины, в том числе — футбольных болельщиков.
То, что Месси всё-таки стал чемпионом мира, сделало меня счастливым. Я был в восторге от факта, что великий футболист в конце своей карьеры завоевал главный титул в мире футбола. Особенно приятно об этом говорить, учитывая то, что Лионель значит для Аргентины.
В финале ЧМ-2022, когда Месси забил третий мяч, у меня на глазах появились слёзы. Но это были слёзы счастья, которые были из-за того, что кто-то настолько великий достигает того, чего ему не хватало, пройдя через массу страданий. Мне очень понравился финал мундиаля, особенно начиная с 70-й минуты, когда началось главное зрелище. До этого момента было ощущение, что Аргентина всё контролирует», — приводит слова Надаля AS.