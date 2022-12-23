Надаль: гол Месси в финале ЧМ-2022 вызвал у меня слезы счастья

В финале ЧМ-2022, когда Месси забил третий мяч, у меня на глазах появились слёзы. Но это были слёзы счастья, которые были из-за того, что кто-то настолько великий достигает того, чего ему не хватало, пройдя через массу страданий. Мне очень понравился финал мундиаля, особенно начиная с 70-й минуты, когда началось главное зрелище. До этого момента было ощущение, что Аргентина всё контролирует», — приводит слова Надаля AS.