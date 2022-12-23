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45 минут назад

Надаль: гол Месси в финале ЧМ-2022 вызвал у меня слёзы счастья

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Испанец искренне рад за Аргентину и её уникума.

Надаль: гол Месси в финале ЧМ-2022 вызвал у меня слезы счастья
Фото: Голубович Дмитрий / "Чемпионат"Голубович Дмитрий / "Чемпионат"

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об эмоциях, которые он испытал во время просмотра финала ЧМ-2022 в Катаре. В решающей встрече мундиаля встречались сборные Аргентины и Франции (3:3, 4:2 — пенальти).

«Это был впечатляющий финал. У меня есть много друзей из Франции, которым сейчас я искренне сочувствую, потому что Париж и Франция многое для меня значат. Но также у меня есть очень много друзей из Аргентины, в том числе — футбольных болельщиков.

То, что Месси всё-таки стал чемпионом мира, сделало меня счастливым. Я был в восторге от факта, что великий футболист в конце своей карьеры завоевал главный титул в мире футбола. Особенно приятно об этом говорить, учитывая то, что Лионель значит для Аргентины.

В финале ЧМ-2022, когда Месси забил третий мяч, у меня на глазах появились слёзы. Но это были слёзы счастья, которые были из-за того, что кто-то настолько великий достигает того, чего ему не хватало, пройдя через массу страданий. Мне очень понравился финал мундиаля, особенно начиная с 70-й минуты, когда началось главное зрелище. До этого момента было ощущение, что Аргентина всё контролирует», — приводит слова Надаля AS.

ЧМ-2022,Футбол,Рафаэль Надаль,
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