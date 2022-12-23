Мбаппе обошел Холанда и стал самым дорогим игроком мира после ЧМ-2022

Килиан Мбаппе после ЧМ-2022 стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Сайт повысил стоимость нападающего «ПСЖ» и сборной Франции до 180 млн евро. Благодаря этому Мбаппе обошел в списке самых дорогих игроков мира форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, которого Transfermarkt оценивает в 170 млн евро.

До ЧМ-2022 Мбаппе оценивали в 160 млн евро.

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 180 млн евро;

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 170 млн евро;

3. Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия) – 120 млн евро;

4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / Англия) – 110 млн евро (цена до ЧМ-2022 – 90 млн евро);

5. Фил Фоден («Манчестер Сити» / Англия) – 110 млн евро;

6. Педри («Барселона» / Испания) – 100 млн евро;

7. Джамал Мусиала («Бавария» / Германия) – 100 млн евро;

8. Букайо Сака («Арсенал» / Англия) – 100 млн евро (цена до ЧМ-2022 – 90 млн евро);

9. Федерико Вальверде («Реал» / Уругвай) – 100 млн евро;