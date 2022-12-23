Мартинес рассказал, что для Аргентины значит чемпионский титул

«Вы должны быть готовы, и когда вы увидите футболку, герб и столько миллионов аргентинцев позади вас, вы должны отдать свою жизнь за всех них. Это меньшее, что мы можем сделать для них. Для нас вызывать улыбку на лицах аргентинцев — огромная гордость», — приводит слова футболиста издание TyC Sports.