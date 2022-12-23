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53 минуты назад

Лисандро Мартинес рассказал, что для Аргентины значит чемпионский титул

Евро-футбол.Ру

Аргентинский защитник Лисандро Мартинес рассказал, что значит для страны победа в чемпионате мира - 2022.

Мартинес рассказал, что для Аргентины значит чемпионский титул
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Вы должны быть готовы, и когда вы увидите футболку, герб и столько миллионов аргентинцев позади вас, вы должны отдать свою жизнь за всех них. Это меньшее, что мы можем сделать для них. Для нас вызывать улыбку на лицах аргентинцев — огромная гордость», — приводит слова футболиста издание TyC Sports.

Напомним, что «альбиселесте» выиграли третий в истории титул чемпионов мира по итогам катарского мундиаля, взяв верх в финале у Франции.

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