Конте прокомментировал незабитый пенальти Кейна на ЧМ-2022

«Я не волнуюсь насчет Кейна. Он – прекрасный форвард и знает об этом. В футболе случаются неприятные вещи и этот незабитый пенальти – одна из таких неприятностей. Он забил гол в первом моменте, второй раз просто не повезло. Сам я никогда не промахивался с точки, потому что не подходил к ней», – приводит слова Конте британская пресса.