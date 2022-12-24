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1 час назад

Черчесов объяснил неудачное выступление Роналду на чемпионате мира

Lenta.ru

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил неудачное выступление португальского форварда Криштиану Роналду на чемпионате мира. Его слова приводит «Чемпионат».

Черчесов объяснил неудачное выступление Роналду на чемпионате мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, думал о своих достижениях, поэтому они так рано и вылетели», — заявил тренер.

Он предположил, что на результаты форварда повлияли также проблемы, возникшие в «Манчестер Юнайтед», и скандальное интервью, которое Роналду дал незадолго до начала турнира в Катаре. При этом Черчесов отметил, что неудачи бывают у всех, португальцу не стоит рисовать все черными красками.

10 декабря сборная Португалии проиграла команде Марокко в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 0:1. В двух последних матчах на мундиале Роналду оставался в запасе. За пять встреч, проведенных в Катаре, нападающий забил один мяч, реализовав пенальти во встрече с Ганой на групповом этапе.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

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