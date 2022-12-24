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23 минуты назад

Быстров заявил, что ему смешно от заявления об отсутствии договорных матчей на ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 3

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) провел мониторинг матчей чемпионата мира — 2022 на предмет договорных матчей. Представители организации заверили, что на мундиале не выявили признаков того, что матчи были сыграны не честно.

Быстров отреагировал на заявление об отсутствии договорняков на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пффф!!! Ну не дебилы??? Как будто когда-то они выявляли договорной матч! Смешно», — написал Быстров.

Ранее в ФИФА заявили, что 22 декабря 2022 года успешно завершила свою работу многосторонняя целевая группа, которая была создана для отслеживания случаев договорных матчей и вопросов, связанных с честностью поединков. Подобных инцидентов не было выявлено.

«Женщины должны судить женский ЧМ» — Быстров

Напомним, что 18 декабря Аргентина в финале турнира обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

ЧМ-2022,Владимир Быстров,СБОРНАЯ РОССИИ,
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