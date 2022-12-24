Быстров отреагировал на заявление об отсутствии договорняков на ЧМ

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) провел мониторинг матчей чемпионата мира — 2022 на предмет договорных матчей. Представители организации заверили, что на мундиале не выявили признаков того, что матчи были сыграны не честно.

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«Пффф!!! Ну не дебилы??? Как будто когда-то они выявляли договорной матч! Смешно», — написал Быстров.

Ранее в ФИФА заявили, что 22 декабря 2022 года успешно завершила свою работу многосторонняя целевая группа, которая была создана для отслеживания случаев договорных матчей и вопросов, связанных с честностью поединков. Подобных инцидентов не было выявлено.