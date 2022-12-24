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58 минут назад

Кавани и Хименес могут быть дисквалифицированы за поведение после матча с Ганой на ЧМ-2022

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Футболисты сборной Уругвая Эдинсон Кавани и Хосе Мария Хименес могут быть дисквалифицированы, информирует RMC Sport.

Кавани и Хименес могут быть дисквалифицированы за поведение на ЧМ-2022
Фото: BetassistBetassist

По данным источника, игрокам грозит отстранение на срок до шести месяцев. Отмечается, что уругвайцы могут понести наказание за своё поведение после завершения матча группового этапа чемпионата мира 2022 года с Ганой (2:0). После финального свистка Кавани ударил по монитору VAR, а Хименес вступил в перепалку с представителем Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА предупредила Федерацию футбола Уругвая, что она может представить свою версию произошедшего до 9 января.

Сборная Уругвая не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022. Команда набрала четыре очка и по дополнительным показателям уступила второе место в своей группе Южной Корее.

ЧМ-2022,Хосе Мария,
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