Кавани и Хименес могут быть дисквалифицированы за поведение на ЧМ-2022

Футболисты сборной Уругвая Эдинсон Кавани и Хосе Мария Хименес могут быть дисквалифицированы, информирует RMC Sport.

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По данным источника, игрокам грозит отстранение на срок до шести месяцев. Отмечается, что уругвайцы могут понести наказание за своё поведение после завершения матча группового этапа чемпионата мира 2022 года с Ганой (2:0). После финального свистка Кавани ударил по монитору VAR, а Хименес вступил в перепалку с представителем Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА предупредила Федерацию футбола Уругвая, что она может представить свою версию произошедшего до 9 января.