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33 минуты назад

Левандовски оценил победу Месси на чемпионате мира-2022

Lenta.ru

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оценил победу капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Diario Sport.

Левандовски оценил победу Месси на чемпионате мира-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Левандовски заявил, что после победы на турнире Месси добился в футболе всего, и назвал аргентинца лучшим игроком мира.

«Сбылась его мечта. И теперь он этим наслаждается. А как он играл! Весь мир был тому свидетелем», — отметил он.

Футболист подчеркнул, что чемпионство стало для Месси заслуженным.

18 декабря сборная Аргентины одержала победу над Францией в финале чемпионата мира в Катаре и третий раз в истории завоевала трофей. В решающем матче Месси отметился реализованным одиннадцатиметровым в основное время, еще одним забитым мячом в дополнительное время и голом в серии пенальти.

Месси признали лучшим игроком турнира. В 2014 году форвард также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.

ЧМ-2022,Роберт Левандовски,Лионель Месси,
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