Эрдоган вступился за Роналду

«Они зря поступили так с Роналду. К сожалению, они наложили политические санкции на Роналду. Если выпускать такого футболиста как Роналду за полчаса до окончания матча, то это расстраивает его отнимает энергию… Роналду сейчас едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил. Роналду – тот, кто поддерживает дело палестинцев. Теперь Мбаппе – это будущее, он и есть будущее», — передает слова Эрдогана информагентство Anadolu.