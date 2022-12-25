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1 час назад

Президент Турции Эрдоган о Роналду: они наложили на него политические санкции во время ЧМ

Газета.Ru

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал решение наставник сборной Португалии Фернанду Сантуша усадить Криштиану Роналду в запас в матчах плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Эрдоган вступился за Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Они зря поступили так с Роналду. К сожалению, они наложили политические санкции на Роналду. Если выпускать такого футболиста как Роналду за полчаса до окончания матча, то это расстраивает его отнимает энергию… Роналду сейчас едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил. Роналду – тот, кто поддерживает дело палестинцев. Теперь Мбаппе – это будущее, он и есть будущее», — передает слова Эрдогана информагентство Anadolu.

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начинал этот матч на скамейке запасных. Полузащитник появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии в 1/8 финала также остался в запасе.

Стоит отметить, что игрок, появившийся вместо Роналду в стартовом составе, отметился хет-триком в матче 1/8 финала.

Ранее в саудовском «Аль-Насре» заявили, что переговоры с Роналду имеют колоссальное значение для всей страны.

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