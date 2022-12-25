Эрдоган вступился за Роналду

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал решение наставник сборной Португалии Фернанду Сантуша усадить Криштиану Роналду в запас в матчах плей-офф чемпионата мира в Катаре.
«Они зря поступили так с Роналду. К сожалению, они наложили политические санкции на Роналду. Если выпускать такого футболиста как Роналду за полчаса до окончания матча, то это расстраивает его отнимает энергию… Роналду сейчас едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил. Роналду – тот, кто поддерживает дело палестинцев. Теперь Мбаппе – это будущее, он и есть будущее», — передает слова Эрдогана информагентство Anadolu.
10 декабря сборная Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начинал этот матч на скамейке запасных. Полузащитник появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии в 1/8 финала также остался в запасе.
Стоит отметить, что игрок, появившийся вместо Роналду в стартовом составе, отметился хет-триком в матче 1/8 финала.
Ранее в саудовском «Аль-Насре» заявили, что переговоры с Роналду имеют колоссальное значение для всей страны.