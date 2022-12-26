Названы игроки сборной Франции, которые были против присутствия Бензема на ЧМ

Три лидера сборной Франции по футболу выступали против присутствия обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема в составе национальной команды на чемпионате мира в Катаре, сообщает испанская газета AS.

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Это вратарь и капитан Уго Льорис, а также нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн, информирует издание. По мнению трех игроков, Бензема негативно влиял на команду.