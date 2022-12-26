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1 час назад

Гризманн больше всех протестовал против присутствия Бензема на ЧМ-2022

Газета.Ru

Три лидера сборной Франции по футболу выступали против присутствия обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема в составе национальной команды на чемпионате мира в Катаре, сообщает испанская газета AS.

Названы игроки сборной Франции, которые были против присутствия Бензема на ЧМ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Это вратарь и капитан Уго Льорис, а также нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн, информирует издание. По мнению трех игроков, Бензема негативно влиял на команду.

Наибольшее недовольство поведением форварда «Реала» был возмущен Гризманн, так как считал, что Бензема будет уделено больше внимания в СМИ.

ЧМ-2022,Уго Льорис,Карим Бензема,Антуан Гризманн,Реал,
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