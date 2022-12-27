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1 час назад

Главный тренер ПСЖ оценил поведение Месси и Мбаппе в финале ЧМ-2022

Lenta.ruиещё 2

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Гальтье оценил поведение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда команды Франции Килиана Мбаппе в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит RMC Sport.

Главный тренер ПСЖ оценил поведение Месси и Мбаппе в финале ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Килиан и Лео пожали друг другу руки. Килиан образцово вел себя после игры, несмотря на поражение. Он был очень разочарован, но поздравил Лео с большим достоинством», — заявил тренер.

Он подчеркнул, что отношения игроков положительно скажутся на атмосфере в клубе.

18 декабря сборная Аргентины победила Францию в решающем матче турнира в Катаре и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Лучшим игроком турнира Международная федерация футбола признала Месси. Лучшим бомбардиром стал Мбаппе, забивший восемь мячей за семь матчей. Оба форварда играют в ПСЖ.

ЧМ-2022,Кристоф Гальтье,Лионель Месси,
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