Экс-вратарь "Спартака" назвал самые большие разочарования на ЧМ-2022

Выступление бельгийцев и немцев на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре стало большим разочарованием, заявил «Матч ТВ» бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов.
На турнире 2022 года сборные Германии и Бельгии не вышли в плей офф. Немецкая команда не смогла преодолеть групповой этап на втором мировом первенстве кряду. Победу на ЧМ в Катаре одержала сборная Аргентины.
— Приятный сюрприз — сборная Аргентины. Она уже 36 лет не была на вершине, но сейчас вернулась на нее. А самое большое разочарование, наверное, невыход из группы Бельгии и Германии. Эти две команды, конечно, сильно меня разочаровали, — сказал Филимонов «Матч ТВ».
Второе место на чемпионате заняла сборная Франции, бронзовые медали выиграли хорваты.
Сборная России не смогла завершить отборочный турнир к ЧМ 2022 из за запрета ФИФА и УЕФА на участие команды в международных турнирах.