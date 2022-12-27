Экс-вратарь "Спартака" назвал самые большие разочарования на ЧМ-2022

— Приятный сюрприз — сборная Аргентины. Она уже 36 лет не была на вершине, но сейчас вернулась на нее. А самое большое разочарование, наверное, невыход из группы Бельгии и Германии. Эти две команды, конечно, сильно меня разочаровали, — сказал Филимонов «Матч ТВ».