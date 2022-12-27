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1 час назад

Ван Дейк о незабитом пенальти в серии с Аргентиной: «Не спал два дня. Это очень больно»

Sports.ruиещё 2

Вирджил ван Дейк рассказал, что не спал два дня после вылета Нидерландов с ЧМ-2022.

Ван Дейк о пенальти в серии с Аргентиной: «Не спал два дня. Это очень больно»
Фото: Sports.ruSports.ru

Сборная Нидерландов уступила Аргентине (2:2, по пен. 3:4) на стадии 1/4 финала ЧМ-2022. Ван Дейк не забил первый пенальти в серии.

«После той игры я не мог спать два дня. Логично, что я был разочарован. Мы были так близки, хотя проигрывали со счетом 0:2. К сожалению, я не забил такой важный пенальти. Это очень больно. Это были очень тяжелые

На какое-то время я отрезал себя от мира футбола и наслаждался временем, которое проводил с семьей. Это самое важное в жизни», – сказал защитник «Ливерпуля» после игры с «Астон Виллой» (3:1) в АПЛ.

ЧМ-2022,Ван Дейк,
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