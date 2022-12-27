Во Франции задержали водителя, сбившего подростка после матча ЧМ

Водитель, насмерть сбивший 14-летнего подростка на фоне беспорядков в Монпелье (юг Франции) после футбольного матча Франция - Марокко, задержан на испанской границе. Об этом сообщил телеканал France 3.

Фото: FIFA FIFA

По его данным, задержание произошло во вторник в 06:00 (08:00 мск) близ коммуны Перпиньян на юге Франции. Обстоятельства произошедшего не уточняются, известно лишь, что 20-летний молодой человек вернулся этой ночью из Испании, где скрывался от правосудия. Другая информация о личности задержанного и обстоятельствах задержания не приводится.

Задержанного обвиняют в смертельном ДТП, которое произошло в ночь на 15 декабря в квартале Ла-Пайад в Монпелье после окончания полуфинального матча ЧМ по футболу в Катаре между сборными Марокко и Франции. Согласно опубликованным в сети видео, белый автомобиль с флагом Франции, торчащим из заднего пассажирского окна, обступила группа молодых людей в черной одежде, один из них сорвал флаг с машины. После этого водитель развернулся на дороге, проехав сквозь толпу, один человек попал под колеса и остался лежать на месте. Им оказался 14-летний Эмен, впоследствии он умер.