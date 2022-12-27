Стало известно, что Бензема мог сыграть на ЧМ

«19 ноября Карим получил травму мышцы в четырехглавой мышце левого бедра, при том что его рабочая нога – правая. Это правда, что заключение можно дать на основе обследования и МРТ. Но исходя из того, что можно увидеть на изображениях, у него был разрыв фасции (соединительнотканной оболочки – прим. Sports.ru), окружающей мышцу, и отек мышцы рядом с ней. Другими словами, мышечные волокна не были повреждены. Сроки восстановления – прим