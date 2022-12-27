Стало известно, что Бензема мог сыграть на ЧМ

Карим Бензема мог сыграть за сборную Франции на ЧМ-2022.
«19 ноября Карим получил травму мышцы в четырехглавой мышце левого бедра, при том что его рабочая нога – правая. Это правда, что заключение можно дать на основе обследования и МРТ. Но исходя из того, что можно увидеть на изображениях, у него был разрыв фасции (соединительнотканной оболочки – прим. Sports.ru), окружающей мышцу, и отек мышцы рядом с ней. Другими словами, мышечные волокна не были повреждены. Сроки восстановления – прим
Так и получилось – 10 декабря он уже тренировался с «Реалом», а 14-го Франция играла в полуфинале. Днем позже Карим сыграл товарищеский матч против «Леганеса», в то время как Франция уже готовилась к финалу, но без него. Вывод: Бензема действительно мог бы сыграть на чемпионате мира», – написал спортивный врач Педро Луис Риполь в колонке для Marca.
Карим Бензема получил травму перед стартом ЧМ-2022, в результате чего был выведен из состава сборной Франции и не смог сыграть на турнире.