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30 минут назад

Бензема мог сыграть на ЧМ – его травма была связана с разрывом соединительной ткани, а не мышечного волокна

Sports.ru

Карим Бензема мог сыграть за сборную Франции на ЧМ-2022.

Стало известно, что Бензема мог сыграть на ЧМ
Фото: Sports.ruSports.ru

«19 ноября Карим получил травму мышцы в четырехглавой мышце левого бедра, при том что его рабочая нога – правая. Это правда, что заключение можно дать на основе обследования и МРТ. Но исходя из того, что можно увидеть на изображениях, у него был разрыв фасции (соединительнотканной оболочки – прим. Sports.ru), окружающей мышцу, и отек мышцы рядом с ней. Другими словами, мышечные волокна не были повреждены. Сроки восстановления – прим

Так и получилось – 10 декабря он уже тренировался с «Реалом», а 14-го Франция играла в полуфинале. Днем позже Карим сыграл товарищеский матч против «Леганеса», в то время как Франция уже готовилась к финалу, но без него. Вывод: Бензема действительно мог бы сыграть на чемпионате мира», – написал спортивный врач Педро Луис Риполь в колонке для Marca.

Карим Бензема получил травму перед стартом ЧМ-2022, в результате чего был выведен из состава сборной Франции и не смог сыграть на турнире.

ЧМ-2022,Карим Бензема,Реал,
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