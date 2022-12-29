Губерниев назвал финал ЧМ-2022 самым великим за последние 40 лет

«Главное спортивное событие года — даже не Олимпиада, а финал чемпионата мира по футболу. Я видел все финалы с 1982 года и могу сказать, что финал 2022 года — самый выдающийся. Он был величайшим и по игре, и по драматургии», — приводит слова Губерниева Sport24.