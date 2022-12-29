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1 час назад

Губерниев назвал финал ЧМ-2022 самым великим за последние 40 лет

Газета.Ruиещё 2

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от прошедшего чемпионата мира по футболу в Катаре.

Губерниев назвал финал ЧМ-2022 самым великим за последние 40 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, решающая игра между Аргентиной и Францией стала главным событием уходящего года.

«Главное спортивное событие года — даже не Олимпиада, а финал чемпионата мира по футболу. Я видел все финалы с 1982 года и могу сказать, что финал 2022 года — самый выдающийся. Он был величайшим и по игре, и по драматургии», — приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, что Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин записал на свой счет очередную результативную передачу в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

ЧМ-2022,Футбол,Дмитрий Губерниев,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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