Фигуристка Загитова снялась в клипе о ЧМ-2022

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова снялась в клипе о завершившемся в Катаре чемпионате мира по футболу — 2022. Видео доступно на сайте YouTube-канала «Суперлига».
В нем спортсменка исполнила фрагмент шуточной песни.
Напомним, что Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.
Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.
Бронзу завоевала сборная Хорватии, которая в матче за третье место одолела Марокко — 2:1.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин записал на свой счет очередную результативную передачу в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.