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Сербия выступила против бойкота ЧМ-2018 в РФ
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Футбол
Загитова не ошиблась, но проиграла
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Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой
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Россию лишат всех международных соревнований
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Тренировку россиян прервали из-за допинга
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Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018
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Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады
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Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой
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Костнер прокомментировала свое катание на ЧМ
Фигурное катание
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой
102
Футбол
«Челси» заинтересован в переходе игрока «Интера» Икарди
Футбол
Сборная Англии постарается избежать отравления на ЧМ-2018
Футбол
Россию лишат всех международных соревнований
46
Зимние виды спорта
Футбол
Сербия выступила против бойкота ЧМ-2018 в РФ
Футбол
2
«Челси» заинтересован в переходе игрока «Интера» Икарди
«Челси» намерен приобрести футболиста «Интера» Икарди. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sun. Английский клуб готов предложить €60 млн за 25-летнего нападающего.
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Сборная Англии постарается избежать отравления на ЧМ-2018
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой
102
Читать дальше
Роналду забил 18 голов в 10 последних матчах Ла Лиги
Португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду набрал отличную форму. В последних 10 матчах чемпионата Испании футболист забил 18 голов.
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Все новости футбола
Роналду забил 18 голов в 10 последних матчах Ла Лиги
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Хоккей
Малкин помог «Питтсбургу» победить «Монреаль»
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«Чикаго» не сыграет в плей-офф НХЛ впервые с 2008 года
После поражения от «Колорадо» (1:5) «Блэкхоукс» потеряли даже теоретические шансы на попадание в первую восьмерку Восточной конференции. Отметим, «Чикаго» не пропускал плей-офф последние девять сезонов — с 2008 года.
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Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой
96
Скончавшийся накануне прославленный хоккеист Юрий Шаталов покончил с собой, сообщает Telegram-канал Mash. 20 марта о смерти чемпиона мира 1974 года в составе сборной Советского Союза в соцсети Facebook сообщил клуб…
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Величкин продлил контракт с «Амуром»
Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына
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Панарин оформил второй хет-трик в НХЛ
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился вторым хет-триком в Национальной хоккейной лиге, сообщает «Советский спорт».
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Баскетбол
«Химки» гарантировали себе выход в плей-офф
Баскетбол
«Хьюстон» победил на площадке «Портленда»
«Хьюстон» в гостях обыграл «Портленд», прервав 13-матчевую победную серию «Трэйл Блэйзерс» в регулярном чемпионате НБА, — 115:111 (27:31, 28:24, 31:32, 29:24).
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«Бруклин» нанес поражение «Мемфису» в НБА
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Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972
168
Знаменитых трех секунд, решивших судьбу финального матча баскетбольных сборных СССР и США на Олимпийских играх в 1972 году, на самом деле не было.
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WADA: соревнования в Тюмени не противоречат кодексу
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Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание
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Американец Лоуэлл Бэйли заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) заставляет спортсменов приехать на этап Кубка мира в Тюмени. Его слова приводит NRK.
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«Спортсменов принуждают ехать в Россию»
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Привалов сравнил биатлонистов с загнанными лошадьми
1
Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил состояние российских биатлонистов. По его мнению, спортсмены похожи на загнанных лошадей и находятся в глубокой яме.
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Сироткин хочет быть лучшим русским пилотом «Формулы-1»
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал скорый дебют в «Формуле-1». Слова спортсмена приводит Autosport.com.ru. «Наверное, страшно иметь в напарниках Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо или Себастьяна Феттеля, но я бы…
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Жан Тодт против сохранения за «Феррари» права вето
«Престиж российских пилотов в „Формуле“ зависит от каждого»
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Сироткин оценил первый день тестов «Формулы-1»
1
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин поделился впечатлениями от первого тестового дня. Слова спортсмена приводит autosport.com.ru. «Сегодня, к сожалению, было очень холодно и дождливо.
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Лента новостей
Сироткин оценил первый день тестов «Формулы-1»
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Сироткин стал 13-м в первый день тестов «Формулы-1»
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Фигурное катание
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Костнер прокомментировала свое катание на ЧМ
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Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой
21
Итальянка Каролина Костнер подняла зал и обыграла Алину Загитову. В произвольной программе нас ждёт война. Где дети?
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Загитова заявила о скованности на ЧМ в Милане
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке
67
Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова занимает второе место после короткой программы на Чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане, передает «Спорт-Экспресс».
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Новости фигурного катания
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Теннис
Макарова вышла во второй круг турнира WTA
Теннис
Шараповой поставили неутешительный диагноз
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Россиянка Мария Шарапова приняла решение пропустить турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами из-за проблем с легкими, которые у нее обнаружили перед соревнованиями.
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Шарапова ответила на жалобы болельщика
Представлен новый логотип US Open
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Вихлянцева взяла реванш у Гиббз
Россиянка Наталья Вихлянцева (3) пробилась в основную сетку турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), обыграв американку Николь Гиббз (24) в двух партиях — 7:6 (7:3), 6:4. Поединок продолжался 1…
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Вихлянцева взяла реванш у Гиббз
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MMA
Янькова проведет бой с Джексон на турнире Bellator 200
MMA
Мэйуэзер станет бойцом MMA
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Волков заработал за бой в два раза меньше соперника
Российский боец Александр Волков заработал $134 тыс. за поединок против бразильца Фабрисиу Вердума на турнире UFC Fight Night 127, сообщает «Советский спорт».
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Скончался чемпион мира Агаси Манукян
Волков стал официальным претендентом на титул чемпиона UFC
Александр Волков стал официальным претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
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