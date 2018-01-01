«Чикаго» не сыграет в плей-офф НХЛ впервые с 2008 года

После поражения от «Колорадо» (1:5) «Блэкхоукс» потеряли даже теоретические шансы на попадание в первую восьмерку Восточной конференции. Отметим, «Чикаго» не пропускал плей-офф последние девять сезонов — с 2008 года.