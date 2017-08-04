Наши в Лондоне: без флага, но с надеждой

Наши на ЧМ: без флага, без страны, но с надеждой

16-й в истории чемпионат мира по легкой атлетике откроется в Лондоне состязаниями мужчин в беге на 10 000 метров. От России к участию из-за допингового скандала допущены только 19 спортсменов при условии выступления под нейтральным флагом. Им запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. Государственная символика будет караться особенно жесткими санкциями.

В пятницу, 4 августа, в Лондоне стартует 16-й чемпионат мира по легкой атлетике. Первые медали узнают своих обладателей уже поздно вечером, когда финиширует мужской забег на 10 000 м. Всего на турнире будет разыграно 48 комплектов наград. Российское представительство из-за допингового скандала и дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет серьезно ограничено.

Контролирующая проведение соревнований Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) сочла нужным удовлетворить лишь 19 из нескольких десятков заявок отечественных спортсменов для выступления в нейтральном статусе.

Эти атлеты оказались «чистыми» перед органами допинг-контроля и успели выполнить необходимые нормативы. Таким образом, россияне выступят только в 14 дисциплинах.

Им во многом повезло. Скажем, Елизавета Царева, единственная из россиянок, кому удается посылать молот за 70 м, не сможет показать свои умения на ЧМ, поскольку состоит в международном пуле тестирования меньше необходимого срока (около пяти месяцев вместо требуемого года).

Отказ на заявку об участии пришел ей из ИААФ за неделю до недавнего национального первенства.

Добавим, что лишь Ласицкене, Шубенков, Ребрик и с натяжкой Меньков будут считаться в Лондоне фаворитами своих стартов. Некоторые из остальных 19-ти не являются лидерами в собственных дисциплинах даже на внутрироссийском уровне.

Первым из наших в борьбу вступит Бутенко. Состязания по метанию диска у мужчин откроют программу второго соревновательного дня. В беговых дисциплинах представителей нашей страны не будет.

Всем строго-настрого запрещено использовать в экипировке и на спортивном инвентаре цвета национального флага России и прочую государственную символику. Вето наложено на форму, волосы, тейпы и бинты, татуировки, украшения и проч. Спортсменкам нельзя будет вплетать в прическу бело-сине-красные резинки или красить в соответствующую гамму ногти. Внешний вид участников будет внимательно проверяться специальными людьми перед стартом. В случае нарушения установленных правил их ждут новые жесткие санкции, о чем уже уведомила ИААФ.

Нашим атлетам, допущенным тренерам и всем представителям делегации нельзя будет также исполнять и слушать гимн России на всех официальных объектах первенства: в отелях, зонах регистрации, тренировочных базах, стадионах и разминочных площадках.

Это табу прописано в регламенте ЧМ-2017. Уточняется, что спортсменам запрещено воспроизводить гимн страны при помощи любых электронных средств и исполнять текст каким бы то ни было образом, в том числе а капелла.

Россияне планируют сделать все от себя зависящее, чтобы не проколоться. Например, копьеметательница Ребрик, по ее словам, за последние полгода сдала уже восемь внесоревновательных проб и внимательно изучила инструкции поведения в соответствии с регламентом ИААФ.

Единственными, кто не попал под ограничение, оказались российские журналисты. Но и им в ИААФ настойчиво рекомендовали «скрывать свою национальную принадлежность» на пресс-конференциях и в микст-зонах. В противном случае чиновники международной федерации не могут гарантировать защиту сотрудников СМИ от провокаций.

Ровно за сутки до начала ЧМ, в четверг днем, ИААФ продлила дисквалификацию ВФЛА: «за» высказались 166 членов конгресса организации, «против» — 21.

Президент ИААФ Себастьян Коу пояснил при этом, что возглавляемая им структура рассмотрит вопрос восстановления членства ВФЛА через два месяца. Британец похвалил российскую сторону за прогресс в «восстановлении сильно поврежденной системы». Однако сложности еще остаются и не дают возможности отменить санкции прямо сейчас, признал Коу. Он также отметил «сотрудническую» позицию главы российской федерации Дмитрия Шляхтина , который выступил перед делегатами конгресса с десятиминутной речью.

Чистки рядов между тем продолжаются. В среду ВФЛА объявила о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил очередной группы в составе шести человек.

Церемония открытия ЧМ должна начаться с минуты молчания в память о погибшем паралимпийце из ОАЭ Абдулле Хайайее. Несчастье произошло с метателем копья на тренировке. На 36-летнего паратлета упал металлический столб. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, так что прибывшей на место ЧП «скорой» оставалось лишь констатировать его смерть.

Лондонский турнир станет последним в карьере таких мастодонтов легкой атлетики, как восьмикратный олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт, которому 21 августа исполнится 31 год, и четырехкратный победитель Игр (по два раза в беге на 5000 и 10 000 м) Мо Фара. У ямайца 11 титулов ЧМ, у британца — пять.

Ранее Болт неоднократно жаловался на возраст, уже не позволяющий ему бежать так же быстро, как раньше. В Лондоне Усэйн сконцентрируется на стометровке и эстафете 4х100 м. Хет-трика как на ЧМ-2013 и -2015 ждать не приходится. По словам ямайца, еще и дистанцию 200 м он не потянет.

Болту по-прежнему принадлежит «вечный» рекорд планеты на стометровке — 9,58 секунды. Не июльском этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако ему удалось показать 9,95, что весьма неплохо по нынешним временам. Сам он считает это добрым знаком.

«Я готов соревноваться, с нетерпением жду этого, — заявил Молниеносный. — Мое выступление в Монако показало, что я на правильном пути. Уже вижу, как в заголовках газет напишут: «Болт ушел непобежденным, он был неудержим».

Я каждый год нахожу для себя мотивацию. Хочется, чтобы люди бегали еще быстрее, чтобы меня это задевало. Могу сказать, что я легенда. Нет слов, чтобы объяснить все, что я сделал за эти годы».

34-летний Фара тоже намерен поставить красивую точку в славной спортивной биографии.

«Я хочу вновь сделать победный дубль, но понимаю, что это будет нелегко, — заявил он на предваряющей пресс-конференции. — Чтобы добиться успеха, мне придется сражаться за медали с сильными соперниками. Я с нетерпением жду чемпионат в Лондоне, потому что это особенный город для меня. Именно здесь я выиграл два золота Олимпиады и сделал себе имя».

Помимо россиян соревнования пропустит целый ряд звезд первой величины. Так, действующие чемпионы мира британец Грег Рутерфорд (прыжки в длину) и кениец Николас Бетт (барьерный бег на 400 м) отказались от участия из-за травм. Различные повреждения и болячки оставили вне заявочных списков греческого шестовика Констадиноса Фидиппидиса, его финскую соратницу по цеху Вильму Мурто, португальскую бегунью на длинные дистанции Сару Морейру и многих-многих других.

Знаменитый бегун на 800 м, двукратный победитель ОИ и ЧМ на этой дистанции Дэвид Рудиша из Кении травмировался при езде на квадроцикле и тоже не сможет поспорить за новый титул.