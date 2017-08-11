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Почему Россия должна заплатить МОК 100 миллионов долларов?
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Зеппельт увидел тень русских миллионов 

Спорт-Экспресс 11 августа 2017
Фото: AFP
Немецкий журналист на основе слухов опять обвинил в сговоре Международный олимпийский комитет (МОК) и Россию.
Этого стоило ожидать. Чем меньше времени будет оставаться до Олимпийских игр в Пхенчхане, тем чаще будут появляться спекуляции на тему российского допинга. Правда, слухи, домыслы — все смешается в одну кучу. И тональность всех этих заявлений легко читается уже сейчас.
Несколько дней назад совершенно непонятно откуда всплыла информация, будто бы МОК пошел на сделку с Россией — и гарантированно допустит нашу команду до участия в Играх-2018 за 100 миллионов долларов. Поверить в такой поворот событий просто смешно. Россия бы, безусловно, при необходимости собрала такую сумму. Но не надо быть Томасом Бахом, чтобы понимать, как эта сделка выглядела бы со стороны. Закапывать себя живьем в яму руководитель МОК не стал бы даже за миллиарды.
— Любые сообщения о возможных выводах комиссий МОК являются обыкновенной спекуляцией. МОК специально создал две комиссии во главе с Денисом Освальдом и с Самуэлем Шмидом. Их работа продолжается, и на данный момент никаких выводов сделано не было, — сообщил "Р-Спорту" представитель МОК.
Вот только официальные версии никому не интересны. Некоторые пропустили позицию МОК мимо ушей и продолжили рассуждать об этической стороне соглашения, которого не было.
«Это грязная сделка»
— С самого начала было ясно, что Томас Бах защищают Россию, — написал в Твиттере известный своими фильмами о допинге Хайо Зеппельт. — Он дает зеленый свет государственной системе допинга. Они просто должны заплатить: как за парковку. Важный вопрос для авторитета МОК заключается в том, накажет ли он Россию за крупнейшее мошенничество в новейшей истории спорта? Деньги не должны убеждать. Прогнозирую, что Россия заплатит штраф, некоторые пойманные на допинге спортсмены будут дисквалифицированы как "черные овцы". МОК преподнесет это как успех, Россия будет рада. Грязная сделка. И МОК еще скажет, что некоторые политики будут персонами нон-грата в Пхенчхане. Они называют это "нулевой терпимостью". Конец истории.
— Я думаю, что штраф — это поверхностный жест, — вторила в интервью Inside the Games председатель комиссии спортсменов ВАДА олимпийская чемпионка в лыжных гонках Бекки Скотт. — Честно говоря, многие спортсмены думают, что Россия еще не ощутила реальных последствий за столь масштабный обман. Россияне выступили на Олимпиаде-2016, они выступали под своим флагом, завоевывали медали. С точки зрения комиссии спортсменов ВАДА это было не совсем нормально. Думаю, ИААФ и МПК сделали правильно, отстранив Россию, когда увидели масштаб мошенничества. Они приняли единственное верное решение. Если Россия будет оштрафована, то деньги должны пойти в ВАДА на борьбу с допингом. Это было бы справедливо. Мы должны повысить прозрачность дела по России.
Какие еще обвинения мы услышим?
Вот так вот. Ничего не случилось, а нами уже недовольны. И говорят об этом публично. Зеппельт действительно сделал немало в борьбе против допинга по всему миру, но вот знаменитая видеосъемка "тени Чегина" и нынешние обвинения на вольную тему сильно подрывают уровень доверия к материалам известного немецкого журналиста.
Самая большая загадка — откуда вообще взялась информация о денежном решении проблем с российским допингом. Не исключено, что произошло все самым банальным образом. Первым на тему материальной компенсации российской стороной заговорил британский журналист Дэвид Миллер.
Еще несколько месяцев назад он написал статью, в которой рассуждал, сколь непросто найти выход в сложившейся ситуации. Все-таки коллективное отстранение противоречит здравому смыслу, поскольку нарушает права чистых спортсменов, которые должны отбывать наказание, по сути, за компанию. И, как вариант, предложил бизнес-схему — Россия платит солидный штраф и ее оставляют в покое. Страна и так сполна получила за ошибки прошлого.
А через какое-то время в той же британской прессе появились сообщения о том, что так и случилась. Вскоре выплыла и сумма — 100 миллионов долларов. Разумеется, без ссылки на источник. После этого оставалось только звонить известным своей любовью к России спикерам и просить все это прокомментировать. Резонансная тема готова.
Интересно, сколько еще ей подобных мы услышим в ближайшие месяцы?
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