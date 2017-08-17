«Класико» без «Барселоны»

Без Роналду

Самым обсуждаемым событием до начала игры была дисквалификация лидера «Реала» Криштиану Роналду. Нападающий вынужден пропустить пять матчей за толчок арбитра после своего удаления в первой игре.

Без интриги

Сама игра превратилась в пустую формальность уже на 4-й минуте, когда Асенсио забил очередной свой гол-красавец. Марк-Андре тер Штеген превратился в зрителя, наблюдая за полетом мяча с 25 метров. Вратарь «Барселоны» за эти два матча буквально из первого ряда наблюдал, как в мадридском клубе рождается новая суперзвезда.

Суперкубок Испании. Герой: Асенсио. Открытие: Ковачич. Разочарование: Валверде. Провал: Пике. Все субъективно, конечно. Это просто версия😏— Александр Неценко (@netsenko) 16 августа 2017 г.

Преимущество «Реала» в стартовые минуты было настолько подавляющим, что неискушенный болельщик мог предложить — встречаются команды из разных лиг. Лишь к середине первого тайма «Барселона» смогла прийти в себя. До ощутимых угроз дело не дошло, а за шесть минут до перерыва каталонцы пропустили очередной гол.

Марсело с левого фланга выполнил прострел вдоль штрафной, где Бензема ловко развернул Самуэля Юмтити . Дело Жереми Матье продолжает жить. Затем нападающий «Реала» подработал мяч и пробил в нижний гол, превратив второй тайм в пустую формальность.

Ужасный матч. Без интриги. Без "обе забьют". Без Барселоны. Верните "Эль класико", ироды! Фу, лучше бы спать лёг, чем смотреть "товарняк"😢— Константин Генич (@GenichK) 16 августа 2017 г.

Без «Барселоны»

На протяжении всей игры не покидал вопрос: «Где Лионель Месси ?» Он же вроде вышел в стартовом составе, но большую часть матча аргентинец и Луис Суарес скучали по Неймару, а наладить взаимодействие без него просто не могли. Первый момент звездные форварды создали в начале второго тайма, когда Месси угодил в перекладину. Через 15 минут удар Суареса отразила штанга.

Поняв, что с игры мяч в ворота не летит, уругваец даже попытался повторить трюк из первого матча. Суарес вновь нарвался на Кейлора Наваса . Но этот раз остался без пенальти.

В действиях «Реала» чувствовалось хладнокровие, а ведь мадридский клуб играл без своих лидеров. Лидеры «Барселоны» были на месте, но это им никак не помогало. Финального штурма «Сантьяго Бернабеу» не увидел.

Представляется, что проблемы «Барселоны» куда более глобальные, нежели просто потеря Неймара. Херард Деулофеу явно не стал заменой бразильцу. Да и от Паулиньо этого ждать не стоит.

Понимая серьезность ситуации, болельщики «Барселоны» объявили войну руководству. Хэштег #BartomeuDimiteYa (Бартомеу в отставку) стал самым популярным в «Твиттере» в день после первого «класико». Популярным он будет и после второй игры.