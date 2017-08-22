«Барса» хочет забрать деньги Неймара

Испанская «Барселона» объявила о том, что инициирует судебный иск против своего бывшего нападающего Неймара, который был этим летом выкуплен за 222 млн евро отступных французским «ПСЖ». Каталонцы хотят отсудить у футболиста как минимум 8,5 млн евро.

«Барселона» подает в суд на бывшего нападающего команды Неймара за нарушение условий контракта. Клуб намерен получить с 25-летнего форварда как минимум 8,5 миллиона евро, — говорится в опубликованном заявлении на официальном сайте вице-чемпионов Испании. — В октябре 2016-го года Неймар продлил контракт с сине-гранатовыми до 2021 года. Клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, плюс 8,5 миллионов евро за возмещение убытков и 10 процентов за просроченную задолженность».



Напомним, что нынешним летом трансфер Неймара в «Пари Сен-Жермен» стал самым дорогим в истории футбола, так как бразилец был выкуплен французским клубом за сумму отступных, составлявшую 222 млн евро.



Руководство «Барселоны» считает, что Неймар, перейдя в «ПСЖ», нарушил пункт о лояльности сине-гранатовым, за что ему и был выплачен год назад 8,5-милионный бонус при продлении соглашения с клубом.



Более того, «Барселона» уже этим летом отказалась выплачивать бонус того же толка отцу Неймара, являющимся официальным представителем футболиста.



Неймар-старший должен был получить 1 августа 26 млн евро от сине-гранатовых за продление его сына контракта с клубом летом 2016 года, однако к этому времени уже было очевидно, что форвард собрался в Париж, и «Барса» посчитала действия одновременно отца и агента нападающего отсутствием лояльности, отказавшись выплачивать оговоренную сумму.



В итоге Неймар-старший вынужден был удовольствоваться 22,2 млн евро — 10% от трансфера сына в «Пари Сен-Жермен», заплаченными французской командой.



При этом Неймар-старший перестал быть советником «Барселоны» по южноамериканскому рынку — эту должность он занимал с момента переезда сына в Испанию.



Интересно, что в своем прощальном письме в инстаграме в адрес «Барселоны» и бывших одноклубников, Неймар-младший, говоря о переезде в Париж, заявил, что «всего во второй раз в жизни пошел против воли отца».



Правда, футбольный мир футболисту особенно не поверил, так как наиболее популярным является мнение, что именно отец и ради финансовой выгоды склонил форварда к уходу.



Самый громкий трансфер в истории футбола вызвал не только колоссальный резонанс, но и навлек дополнительные беды на руководство «Барселоны». Президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу, и без того не особенно популярный, оказался под давлением мощнейшей критики.



Многие болельщики клуба во главе с бывшим президентом «Барселоны», политиком Жоаном Лапортой призывают Бартомеу к отставке. Прошелся по клубному руководству после ухода из «блауграны» и Неймар.



Тот факт, что на замену форварду пока куплен только центральный полузащитник Паулиньо, проведший последние два сезона в чемпионате Китая, и за которого «Барса» вынуждена была уплатить 40-милионные отступные, не повышает популярности руководства.





А вот в сделках по приобретению у «Ливерпуля» Фелипе Коутиньо и у дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле , сине-гранатовые никак не могут добиться прогресса.

Даже несмотря на то что оба футболиста живут сейчас фактически в режиме забастовки и даже не тренируются со своими командами, английский и немецкий клубы раз за разом отвергают предложения из Испании, попутно не забывая опровергнуть слова руководства о том, что в работе по приобретению Коутиньо и Дембеле достигнут прогресс.





Кроме того, до сих пор не продлил соглашения с «Барселоной» ее безоговорочный лидер и главная звезда, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси , хотя изначально у него была договоренность о пролонгировании отношений с фактически родным для него клубом после выхода из отпуска.

По поступающей из испанских СМИ информации, Месси сейчас не уверен в спортивном проекте сине-гранатовых и потому считает, что у него нет необходимости сейчас подписывать новое соглашение.



Если бы Месси поставил свою подпись под очередным контрактом с «Барсой», это стало бы безусловной победой Бартомеу и позволило бы ему заиметь в руках весомый козырь, а вот отсутствие подписи главной звезды приближает президента к надвигающемуся импичменту.





Бартомеу и его хунта терпят сейчас поражения вообще на всех фронтах. «Барселона» на поле проиграла Суперкубок Испании, причем без вариантов и главному конкуренту из Мадрида — «Реалу»



Уже даже Андрес Иньеста говорит о том, что не уверен в своем каталонском будущем, хотя представить его в футболке другой команды даже сложнее, чем аргентинца Месси.

Возможно, судебный процесс против Неймара является для Бартомеу попыткой хоть где-то добиться успеха, хотя даже победа вряд ли изменит отношение болельщиков к нему — не те масштаб и выгода.



Зато очередное фиаско станет еще одним гвоздем в гроб его надежд на продолжение работы во главе «Больше, чем клуба».

