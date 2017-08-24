Роберто Карлос сядет из-за детей

Легендарный защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос может оказаться в тюрьме. Экс-футболист на протяжении трех месяцев обделял финансовой помощью двух своих детей от гражданской жены Барбары Тулер и задолжал за это время около $20 тыс.



Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос попал под пристальное внимание правоохранительных органов из-за своей активной личной жизни. Экс-футболист в течение трех месяцев не выплачивал алименты своей бывшей фактической жене Барбаре Тулер, которая воспитывает от него двоих детей, и задолжал за это время сумму в 61 тыс. реалов (около $20 тыс.). По информации Efe,

департамент юстиции Рио-де-Жанейро пригрозил легенде футбола тремя месяцами тюрьмы за невыплату алиментов.



Однако адвокаты Карлоса уже заявили, что их клиент полностью погасил задолженность перед бывшей подругой.



«В ответ на информацию, появившуюся в СМИ, сообщаем, что Роберто Карлос уже заплатил надлежащую сумму. Тем не менее судья, ведущий дело, еще не сделал соответствующее заявление», — приводит сообщение адвокатов Роберто Карлоса газета AS.



Сам Карлос объяснял задержку финансовой помощи тем, что у него возникли непредвиденные трудности с деньгами. Такое развитие событий не кажется удивительным, учитывая, что легенда «Реала» является отцом девятерых отпрысков и на данный момент состоит в браке с матерью только двоих из них, а еще семеро нуждаются в финансовой помощи отца, которую его бывшие супруги, как выяснилось, готовы выбивать даже через суд.



Три ребенка — две дочери и приемный сын (Роберта, Джована и Роберто Карлос Жуниор) — появились у Карлоса от его первой жены Алешандры Пинейро, с которой он развелся в 2003 году после 12 лет брака.



Расставание получилось тяжелым: супруги были вместе с тех времен, когда Карлос еще выступал за «Униан Сан-Жуан» и вызывался в юниорскую сборную Бразилии (до 20 лет), преодолели немало трудностей и добились взлета в карьере футболиста.



«Я женился в 17 лет. Это очень рано, хотя, с другой стороны, вполне обычно в Бразилии, где люди заключают брак в очень юном возрасте», — рассказывал футболист в интервью журналу Hola.



Неприятным моментом развода стало для Карлоса, что он был вынужден оставить половину своего состояния бывшей жене и трем детям. После этого расставания Карлос, выступавший в ту пору за мадридский «Реал» и пользовавшийся немалой популярностью, пустился во все тяжкие:



«Я умею лишь водить машину и не знаю, где у нее что находится. К машинам у меня такое же отношение, как к часам и женщинам: пройдет немного времени, и мне надоедает», — признавался тогда защитник «сливочных» в интервью La Gazzetta dello Sport.



В период с 2003 по 2009 год у Карлоса родилось еще четверо детей от разных женщин — Эдуардо, Ребека, Кристофер и Лука. Однако это может быть неполный список. По словам самого футболиста, он сам точно не уверен в том, сколько женщин стали матерью его наследников:



«У меня восемь детей от шести или семи разных женщин: мексиканки, бразильянки, венгерки…».



Доподлинно известно лишь то, что одной из подруг Карлоса в тот период была бразильский адвокат Алешандра Мартинш, которая родила ему двоих детей, а также начинающая журналистка Симоне Хамилко.



В 2009 году Карлос, вступивший в заключительную фазу своей спортивной карьеры, подписал двухлетнее трудовое соглашение с бразильским «Коринтиансом» и решил заодно подписать еще один контракт — брачный, положив конец разгульному периоду своей жизни.



Футболист женился на физиотерапевте Мариане Лукон, которая младше его на 11 лет. Шикарная свадьба прошла в родном для Карлоса Сан-Паулу в присутствии 600 приглашенных гостей, среди которых оказался обладатель «Золотого мяча» Роналдо и бывший игрок сборной Бразилии Жуниньо Паулиста. На своей свадьбе Карлос торжественно обещал уделять достаточно внимание своей второй семье и жене, в которую он, по его словам, был очень сильно влюблен.



Мариана Лукон родила футболисту двух девочек — Мануэлу и Марину, причем последняя появилась на счет только в июне 2017 года, став самым младшим, девятым ребенком бразильца. В данный момент Карлос проживает с семьей в Мадриде, где работает в должности посла «Реала», комментирует матчи на клубном телевидении, выступает в качестве аналитика на футбольных передачах и помогает с воспитанием подрастающего поколения в младших возрастных ступенях «сливочной» академии.

