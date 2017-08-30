Чемпионка мира не дожила до защиты титула

Чемпионка мира по боксу Анжелик Дюшман скончалась от сильных физических нагрузок на одной из своих тренировок. На момент смерти французской спортсменке было всего 26 лет. В октябре у нее должна была состояться защита чемпионского титула.

Чемпионка мира по боксу в полулегком весе по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) Анжелик Дюшман скончалась в возрасте 26 лет, сообщает Geo.tv.



Отмечается, что французская спортсменка почувствовала недомогание во время одной из своих тренировок 28 августа. Девушка была доставлена в больницу, однако ее жизнь врачам спасти не удалось.



Согласно появившейся в различных СМИ информации, причиной смерти спортсменки стала внезапная эмболия легочной артерии, которая возникла из-за сильных физических нагрузок.



Карьера спортсменки складывала удачно. Зимой 2015 года Дюшман стала двукратной чемпионкой Франции и завоевала золотую медаль на первенстве Европы, в мае 2016 она выиграла чемпионат мира.



Дюшман не дожила до защиты своего чемпионского титула полтора месяца. Бой должен был состоятся 12 октября 2017 года в Монпелье.



Скорее всего, проблемы со здоровьем девушки передались ей по наследству. Отец спортсменки, который также занимался боксом и становился чемпионом Франции, умер в 2013 году от сердечного приступа.



Смертельные случаи среди спортсменов, выступающих в различных видах единоборств, встречались и ранее.





В июле 2017 года боец ММА Доншэй Уайт скончался в результате травм, полученных в ходе боя. Для 37-летнего спортсмена этот поединок был первым с 2015 года. По информации Sherdog.com, смертельный для спортсмена-любителя поединок состоялся 15 июля в американском Льюисвилле (штат Кентукки) в рамках турнира Hardrock MMA 90, соперником супертяжеловеса стал Рики Мьюз

В ходе второго раунда Уайт пропустил целую серию мощных ударов, после чего судья остановил встречу для оказания срочной медицинской помощи пострадавшему, которая на несколько секунд привела бойца в чувство — он сумел подняться и проследовать в подтрибунное помещение, однако спустя пару шагов упал без сознания. Вскоре 37-летний спортсмен был доставлен больницу, где через некоторое время скончался.



В схожих обстоятельствах ушел из жизни 34-летний канадский боец Тим Хаг, в свое время выступавший в организации UFC: трагедия произошла в середине июня.



В ходе боя с соотечественником Адамом Брейдвудом, известным в прошлом игроком в американский футбол, Хаг был отправлен в тяжелейший нокаут — врачи на время привели спортсмена в сознание, однако уже в раздевалке он опять упал на пол без чувств.



Тима срочно доставили в клинику с внутричерепным кровотечением в состоянии комы, но спустя пару часов медики были вынуждены констатировать смерть бойца.



Весной 2017 года Шотландский спортсмен Джордан Коу, занимавшийся тайским боксом, скончался во время сгонки веса в Таиланде, куда он прибыл в рамках подготовки к участию в поединке на турнире в Камбодже. Коу был найден мертвым 26 марта в Таиланде в специальном костюме для сгонки веса. Температура воздуха на улице в тот момент достигла 30 градусов.



Тренер бойца Критчай Критнок рассказал полиции, что тот пытался согнать еще три килограмма для воскресного поединка, чтобы уложиться в весовую категорию до 61 кг перед боем, который должен был состояться через несколько дней.





Случались подобные трагедии, к сожалению, и в России. Так, в 2011 году в результате травм, полученных во время боксерского поединка с Сергеем Ковалевым , одним из известнейших на данный момент отечественных представителей этого вида спорта, скончался 27-летний Роман Симаков

Роман сумел подняться с ринга, однако спустя несколько секунд у него подкосились ноги, и он потерял сознание.



Спортсмен, который, как выяснилось позже, впал в кому, в срочном порядке был доставлен в больницу. Медики попытались спасти жизнь Роман, проведя длительную операцию на мозге пострадавшего спортсмена, однако к успеху она не привела. Симаков скончался через три дня после поединка.

