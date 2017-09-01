Пьяный Руни станцевал на столе и сел за руль

Нападающий «Эвертона» и бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде и провел ночь в полицейском участке. Накануне игрок посетил вечеринку в местном баре, где танцевал на столах и распевал песни группы Oasis.



Бывший капитан « Манчестер Юнайтед » Уэйн Руни неплохо проводит время в перерыве на матчи сборных. В конце августа 31-летний нападающий объявил о завершении карьеры в национальной команде Англии, так что матчи отборочного турнира к чемпионату мира — 2018 в России ему не грозят. Вместо этого игрок, вернувшийся в этом сезоне в родной «Эвертон», посещает вечеринки в графстве Чешир, где у него есть дом за £6 млн, и не ограничивает себя в приеме алкоголя.

Так, вечером 31 августа Руни был задержан за рулем собственного автомобиля по подозрению в вождении в нетрезвом виде.



Футболист подъезжал к своему коттеджу, когда полицейские заметили что-то странное в его поведении и попросили остановиться. После быстрого разговора стражи правопорядка настояли на том, чтобы Руни проследовал с ними в участок. После еще одного допроса лучший бомбардир в истории сборной Англии был оставлен на ночь под присмотром полицейских, и, по информации Daily Mail, еще не вернулся домой.



Накануне форвард «Эвертона» посетил шумную вечеринку в одном из окрестных баров, где, по сообщениям The Metro, танцевал на столах и распевал песни группы Oasis.



Руни и раньше попадал в подобные неловкие ситуации — нападающий всегда был не прочь с размахом отметить радостные события в своей жизни. Например, в ноябре 2016-го, после победы сборной Англии над Шотландией в рамках отборочного турнира на грядущий мундиаль, футболист так повеселился в отеле, что присоединился к проходящей там свадьбе и зажигал до пяти утра, хотя не был знаком с молодоженами. Под конец мероприятия игрок едва мог стоять на ногах и выговаривать слова.





«Руни пришел на вечеринку с Джагелкой ( Фил Джагелка — защитник «Эвертона» и сборной Англии. — «Газета.Ru» ) и был абсолютно никакой. Не мог связать двух слов и устоять на ногах, и никто не верил, что это капитан сборной Англии. Он один за другим сушил бокалы с красным вином», — поведал гость свадьбы в комментарии The Sun.

Wayne Rooney apologises after pictures emerged of him socializing and "drunk" in the early hours of Sunday morning. pic.twitter.com/CQUKbj32nq— FF.Report (@felix_futball) 16 ноября 2016 г.

Вскоре сборная Англии объявила о том, что капитан команды внезапно получил травму колена и досрочно вернется в расположение клуба. Позднее Руни попросил прощения за чересчур бурное празднование.



«Уэйн приносит извинения за опубликованные фотографии. Несмотря на то, что все случилось в выходной день, он полностью осознает, что такое поведение недопустимо для человека его статуса.



Уэйн хотел бы извиниться перед каждым юным болельщиком, который видел те фотографии», — приводит слова представителя игрока Sky Sports.



Конечно, подобные эпизоды не могут испортить общего впечатления от прекрасной карьеры Руни в сборной, за которую он забил 53 мяча в 119 матчах (больше встреч в футболке «трех львов» провел только Питер Шилтон — 125), но они определенно не делают футболисту чести.





Однако разнузданное поведение Руни ставило его и в более неприятные положения. Так, в 2010 году футболист угодил в секс-скандал: девушка легкого поведения Дженнифер Томпсон заявила в прессе, что знаменитый нападающий провел с ней семь ночей, хотя к тому моменту Руни был женат уже два года, а его супруга Колин ждала их первого сына Кайла.

Никто из пары не подтвердил правдивости слов Томпсон, и громкого развода не последовало, хотя букмекерские конторы даже принимали на это ставки.



Возможно, именно терпеливость жены помогла тогда сохранить карьеру Руни. Позднее девушка легкого поведения извинилась за опубликованные откровения, хотя не взяла своих слов обратно, а лишь заявила, что ей очень стыдно за ту боль, что она причинила избраннице футболиста.





В настоящий момент в жизни Руни, казалось бы, все устаканилось: после скомканного сезона-2016/2017 под руководством Жозе Моуринью в стане «Манчестер Юнайтед», когда он появлялся в основном на замену, форвард вновь чувствует себя важным игроком на поле в составе «Эвертона». Начиная с 27 июля, когда «ириски» стартовали в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда матчем против словакского «Ружомберока»,

Руни выходит в старте абсолютно во всех играх своей команды и проводит на поле по 85-90 минут.



За это время нападающий отличился двумя голами и одной результативной передачей. Впереди групповой этап Лиги Европы и увлекательная борьба за место в верхней части таблицы Английской премьер-лиги (на данный момент «Эвертон» занимает лишь 12-е место с четырьмя очками, заработанными за три матча). Так что пьяные загулы и испорченная репутация — совсем не то, что нужно сейчас Руни, который недавно вернулся в родной клуб, где на него смотрят как на самого выдающегося выпускника академии и живой пример успеха в футболе.

