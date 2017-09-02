Настало время решающих битв

Испания и Италия в Мадриде выяснят, кто займет первое место в их отборочной группе, Украина и Турция в Харькове сойдутся не на жизнь, а на смерть, а в Кардиффе Уэльс и Австрия постараются зацепиться за последнюю возможность попасть в Россию. «Газета.Ru» представляет анонс отборочных европейских матчей на чемпионат мира — 2018 от 2 сентября.

Испания — Италия, Израиль — Македония, Албания — Лихтенштейн



Безусловно, главным матчем игрового дня, да и всего текущего окна на матчи сборных, будет противостояние Испании и Италии. Дело не только в том, что в официальном матче встречаются две топ-сборные с богатой историей противостояний, а еще и в том, что к игре они подошли, набрав по 16 баллов.



Фактически, на «Сантьяго Бернабеу» будет решаться, кто из соперников получит прямую путевку на мундиаль в Россию, а кому еще предстоит нервотрепка стыковых встреч.





С отборочного матча в первом круге, состоявшегося почти год назад — 6 октября 2016 года, — утекло много воды. Леонардо Бонуччи перешел из «Ювентуса» в «Милан», закончили карьеры Франческо Тотти и Хаби Алонсо, Диего Коста попал в опалу в «Челси», а на его место был куплен у «Реала» Альваро Мората…



В сборную Испании неожиданно для всех Хуленом Лопетеги был возвращен 35-летний форвард Давид Вилья , заканчивающий карьеру в МЛС.



Хотя больше внимания сейчас привлекает расцветший в мадридском «Реале» левоногий универсал Марко Асенсио , превращающий в голы все, к чему прикасается.



Зато в воротах сборной Италии неизменно играет Джанлуиджи Буффон и вкупе с оборонительным, теперь уже миланско-ювентийским трио Кьеллини — Бонуччи — Барзальи он будет на страже неприкосновенности последнего рубежа.

В первом круге команды разошлись миром (1:1), причем Италия спаслась своим единственным ударом в створ, но куда более памятны эмоции от матча 1/8 финала на Евро-2016, в котором два безответных итальянских гола сняли с испанцев корону чемпионов Европы.



Испания в последние годы утратила статус гегемона мирового футбола, передав его Германии и отойдя в когорту «простых топ-сборных», и встреча на «Сантьяго Бернабеу» важна для «фурии рохи» еще и с позиций самоутверждения — победа откроет прямую дорогу на мундиаль и придаст уверенности в себе.





Понимая это, футболисты мадридского «Реала» Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль через прессу просят болельщиков не освистывать их партнера по сборной и врага по клубному футболу, защитника «Барселоны» Жерара Пике . Тот своим острым языком при неоднозначной игре в последнее время настроил против себя полстраны.

Тот же Рамос, кстати, еще заявил, что вряд ли закончит карьеру в сборной после чемпионата мира в России, в попадании на который он не сомневается. Уже легендарный защитник планирует выступить и через пять лет в Катаре, но пока все его мысли — о противостоянии с Италией, обещающем быть классным.



Украина — Турция, Хорватия — Косово, Финляндия — Исландия



Сумасшедшая интрига живет в группе I, где на два вожделенных места, дающих прямую путевку на мундиаль и место в стыковом турнире, претендуют сразу четыре сборных. Хорватия и Исландия возглавляют секстет, имея в активе по 13 баллов, но Украина с Турцией не иллюзорно ведут с ними борьбу, отставая всего на два очка каждая.



И если между собой хорваты и исландцы уже сыграли дважды, то всем остальным в этом квартете лидеров еще предстоит провести по одной встрече друг с другом.



Украина и Турция сыграют как раз 2 сентября, и матч в Харькове может оказаться роковым для одной из сборных — поражение отбросит ее слишком далеко, особенно учитывая, что Хорватия не должна испытать проблем с Косово, а Исландия уж как-нибудь обыграет на выезде Финляндию.



Теперь Чалханоглу уже не игрок леверкузенского «Байера», а одна из новых надежд перезагружающегося итальянского «Милана», но и с Ярмоленко случилось то, о чем говорили всю его карьеру, но во что уже не верилось.





Яркий полузащитник наконец перебрался в европейский клуб, причем ни куда-нибудь, а в дортмундскую «Боруссию», где он должен будет стать заменой сбежавшему в «Барселону» Усману Дембеле и соперником по Рурскому дерби Евгению Коноплянке



Но это, само собой, не все интриги. Сборную Турции успел возглавить яркий Мирча Луческу , у которого не очень получилось в «Зените» , особенно если сравнивать его деятельность в Северной столице с годами плодотворной работы в донецком «Шахтере».

Собственно, румынский специалист в преддверии игры в Харькове — со свойственной ему скромностью — не преминул отметить свой вклад в становление восьми игроков «Шахтера» в нынешнем созыве украинской национальной команды и в стиль, в котором она играет.





Впрочем, Андрей Шевченко акцентирует внимание на том, что эта игра не будет противостоянием тренеров и тем более не будет сражением киевлянина с дончанином. Важнее всего результат и очки, ведь может так выйти, что на чемпионат мира не попадут ни те, ни другие.

Например, никого не устроит ничейный исход в этом противостоянии, потому что он сработает на хорватов и исландцев, а значит, нас ждет обоюдоострая битва «от ножа».



Уэльс — Австрия, Сербия — Молдавия, Грузия — Ирландия



Чем-то похожа на украинскую группу ситуация в секстете D, только Сербия и Ирландия ушли от играющих между собой Уэльса с Австрией на почтительное расстояние в 4 балла.



Так что для валлийцев, так ярко выступивших прошлым летом на чемпионате Европы во Франции, и австрийцев, которые там, вопреки высоким ожиданиям, провалились, очная встреча в Кардиффе приобретает характер момента истины.





Поражение выбьет неудачника из борьбы, ничья выбьет обоих, а потому «Миллениум» с первых минут погонит «драконов» вперед, и возвращение в строй вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла для хозяев тут очень кстати.

Что «валлийской электричке» сможет противопоставить «австрийский Ибрагимович» Марко Арнаутович?



В первом круге была захватывающая ничья (2:2), и Бэйл тогда за 90 минут ничего не сделал, а вот Арнаутович оформил спасительный дубль.

