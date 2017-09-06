Российских паралимпийцев не пускают в Пхенчхан

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал Паралимпийскому комитету России (ПКР) в восстановлении членства организации и допуске спортсменов к международным соревнованиям. Об этом 6 сентября объявил президент МПК Филип Крэйвен

6 сентября Международный паралимпийский комитет объявил о том, что Россия не будет восстановлена в правах в организации.





Членство ПКР было приостановлено 17 августа 2016 года на основе промежуточных выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с профессором Ричардом Маклареном . В результате того решения Россия не смогла принять участие в Паралимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 году, получив при этом «дорожную карту» для своей реабилитации. В числе требований МПК для восстановления членства ПКР было также восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое также было лишено аккредитации после доклада Макларена.



При этом ПКР не имеет физической возможности повлиять на восстановление РУСАДА в его правах, о чем коллегам из МПК напоминал президент ПКР Владимир Лукин

При этом РУСАДА 27 июня было допущено к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства, а большинство требований «дорожной карты» для ПКР было выполнено, но восстановить членство в Международном паралимпийском комитете это все равно не помогло.



3 и 4 сентября руководящий орган МПК во время своих заседаний в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, опираясь на предоставленные ПКР документы по выполнению критериев восстановления, решал, стоит ли возвращать России членство в международном паралимпийском движении.



В итоге именно в эти дни и было принято решение о судьбе российских паралимпийцев, но его оглашение было отложено до 6 сентября, когда в Абу-Даби пройдет конгресс МПК.



В процессе объявления вердикта нет ничего экстраординарного и даже нового — точно так же развивалась ситуация и в мае 2017 года, когда МПК в прошлый раз решал, восстановить ли ПКР в его правах.



Тогда дело рассматривалось на заседании в испанской Барселоне, а решение было объявлено на плановом конгрессе МПК в столице Великобритании Лондоне двумя днями позже. Тогда оно было тоже отрицательным.



Задержка с объявлением связана с подготовкой сопроводительных документов по процессу.



Несмотря на слова Лукина о том, что рабочая группа ПКР признала, что ПКР решил задачу по выполнению обязательств для исправления ситуации с допингом, российские паралимпийцы по-прежнему не могут принимать участия в международных соревнованиях, включая зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане, которые пройдут в 2018 году.



И хотя в целом шансы поехать на Игры в Пхенчхан у российской делегации еще имеются, часть спортсменов вынесенное сейчас решение лишает даже теоретических шансов отобраться на Игры.



Следующее рассмотрение ситуации с ПКР состоится не раньше чем в октябре-ноябре, и многие российские спортсмены, и так пропустившие прошлый зимний сезон целиком, просто не успеют получить паралимпийские лицензии на участие в Играх.



Международный паралимпийский комитет, правда, ранее обещал, что пойдет навстречу российским спортсменам, упростив процесс получения паралимпийских лицензий в случае восстановления ПКР, но на деле, даже если это произойдет, механизм для подобных действий все еще не выработан.



Правда, Филип Крэйвен заявил, что в четырех видах спорта — биатлоне, сноуборде, лыжных гонках и горнолыжном спорте — российские паралимпийцы теперь могут принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом и завоевывать таким образом лицензии в Пхечхан-2018.





«Мы рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы в том числе и к такому сценарию. В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию», — приводит «Р-Спорт» слова министра спорта России Павла Колобкова

Интересно, что для большинства членов комиссии, принимавшей решение, данное действие стало последним в составе ПКР — 8 сентября руководящий орган комитета будет существенно изменен в результате выборов.



Например, сложит полномочия и покинет пост президента сам Крэйвен, чей срок во главе организации истек. Вместо него на конгрессе в Абу-Даби будет избран новый президент организации.



Правда, для России это вряд ли обернется хорошими последствиями, по крайней мере сразу. На 16 ноября намечено заседание совета учредителей WADA в Сеуле, и уже там будет рассмотрен вопрос приведения в соответствие с кодексом всемирного агенства РУСАДА.



Если для России этот процесс пройдет удачно, то шансы на восстановление в правах у ПКР существенно возрастут.

