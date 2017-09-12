ФИФА сделала россиянам скидку

Международная федерация футбола объявила дату начала продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу — 2018 в России и их минимальную стоимость для граждан нашей страны. Первые, поступившие в продажу билеты, будут разыграны среди подавших заявку болельщиков методом жеребьевки.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила минимальные цены для российских болельщиков на матчи чемпионата мира по футболу — 2018, который следующим летом пройдет в 11 городах России. В пресс-релизе организации также объявлена дата начала продаж билетов и порядок их приобретения.



В четверг, 14 сентября, любой человек сможет подать заявку на приобретение билета на чемпионат мира на официальном сайте ФИФА.



Как известно, количество желающих попасть на Кубок мира, как правило, больше, чем свободных мест, и ФИФА предложила вариант случайной жеребьевки.



Всего состоится три этапа продаж, и первые два будут разбиты на два периода. С 14 сентября по 12 октября пройдет первый период первого этапа. В эти дни любой желающий сможет подать заявку на официальном сайте организации. Уже сейчас понятно, что спрос превысит предложение, поэтому счастливчики будут определяться методом случайной жеребьевки, вне зависимости от даты подачи заявки.



Второй период будет коротким — с 16 по 28 ноября, и в это время билеты будут продаваться в порядке «живой очереди».



Второй этап будет проходить по тому же принципу, однако будет иметь существенное отличие.



1 декабря 2017 года состоится жеребьевка чемпионата мира — 2018.



И уже пятого числа откроется вторая фаза, и болельщики будут знать, на какие сборные приобретают билеты. Первый период с жеребьевкой продлится с 5 декабря по 31 января, а второй — с 13 марта по 3 апреля 2018 года.



И последний третий этап продлится с 18 апреля по 15 июля — день финала чемпионата мира. Таким образом, желающие смогут приобрести билеты день в день.



Самым популярным вопросом среди российских любителей футбола остается цена. Пока ФИФА объявила минимальную цену для россиян. Об остальных расценках пока неизвестно.



Международная федерация признала систему чемпионатов мира 2010 и 2014 годов успешной и продолжила льготное ценообразование для граждан страны-хозяйки соревнований.



Для россиян минимальная цена билета специальной категории составит 1280 руб.



Напомним также, что для чемпионата в России создан специальный паспорт болельщика, который необходимо будет получить после приобретение билета на матч, оставив соответствующую заявку. Без наличия паспорта болельщика даже с действительным билетом зритель не будет допущен на стадион.



Эта система была уже использована на Кубке конфедераций — 2017 и получила положительную оценку ФИФА. Однако не обошлось без критики. Некоторые болельщики жаловались на то, что пункты выдачи паспортов болельщика находились далеко от стадионов, и вся процедура — от покупки билета до занятия своего места на трибунах — занимала много времени.



Также в СМИ появлялась информация о необъяснимых блокировках паспорта болельщика у купивших билеты на матчи Кубка.





По сообщениям «Фонтанки.ру» , люди получали уведомление на телефон об отклонении заявки, причем такое происходило уже в самый разгар турнира после того, как они уже успели посетить другие игры, состоявшиеся ранее.

Паспорт болельщика был впервые опробован еще в 2014 году на зимних Олимпийских играх в Сочи, так что эта система уже была использована, и никаких проблем с ее реализацией не ожидалось.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.



Матч открытия и финал турнира пройдут на реконструированном специально для чемпионата московском стадионе «Лужники».



Активные работы начались в 2014 году, а весной 2017-го реконструкция завершилась. После проведенных работа «Лужники» стали исключительно футбольным стадионом без беговых легкоатлетических дорожек. Напомним, что в 2013 году здесь состоялся чемпионат мира по легкой атлетике.



По всем миру подходят к концу отборочные турниры на финальную стадию мундиаля, и уже известны некоторые сборные, досрочно обеспечившие себе приезд в Россию. К команде-хозяйке первенства присоединились Бразилия, Мексика, Бельгия, Иран, Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея.

