«Зенит» пустил бакланов на стадион

Официальным символом домашнего стадиона «Зенита» «Санкт-Петербург» станет баклан — птица, которую вице-губернатор города Игорь Албин обвинял в порче выдвижной крыши арены. На стадионе появится большая кукла баклана, которая будет развлекать болельщиков.

Домашний стадион «Зенита» «Санкт-Петербург» обзаведется необычным официальным символом — бакланом. Директор сине-бело-голубых по связям с общественностью Жанна Дембо во время конференции Baltic Weekend 2017 сообщила, что на арене вскоре появится ростовая кукла морской птицы, а указатели будут переоформлены с учетом этой новой изюминки стадиона. Любопытно, что болельщики «Зенита» считают своим главным символом льва и часто изображают «царя зверей» на баннерах.

Однако теперь «Санкт-Петербург» будет ассоциироваться с бакланами, которых вице-губернатор «северной столицы» Игорь Албин недавно обвинял в порче крыши стадиона.



«Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц по аналогии с аэропортами», — цитировал тогда Албина «Спорт день за днем».





Самым известным «злодеянием» бакланов стал эпизод во время матча «Зенит» — «Спартак» , когда крыша, выдвинутая специально для защиты футболистов от мощного ливня, не справилась с напором воды и начала серьезно протекать, поставив под угрозу проведение встречи. Сразу после той игры главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини публично выразил надежду на то, что подобных казусов больше не повторится, а господин Албин чуть позже обвинил во всем бакланов.



Арена, построенная приблизительно за 43 млрд руб, оказалась на удивление беззащитна перед натиском птиц. Впрочем, эту версию опровергла орнитолог Татьяна Медник , являющаяся сотрудником научного отдела Ленинградского зоопарка:

«Бакланы не могли испортить пленку, это водная птица, крыши их не интересуют. Да и нет у нас столько бакланов, для нашего региона это редкие птицы.



В районе Петербурга и окрестностей они бывают только в пролете. Часто еще бакланами неправильно называют серебристую чайку. Это крупная морская чайка, которая действительно у нас встречается часто, эти птицы собираются в большие стаи. Но и они не могли испортить пленку крыши. Клювы серебристых чаек устроены так, чтобы хватать добычу и проглатывать целиком. У нас вообще нет птиц, которые могут ковырять клювами крыши», — приводит слова Медник «Р-Спорт».



После этого Албин на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что слова про бакланов были лишь забавой:



«Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть доля шутки».



Однако было уже поздно — по всемирной паутине уже вовсю распространялось народное творчество, посвященное находчивым птицам.





Известный певец Сергей Шнуров посвятил бакланам стихотворение в своем инстаграме, а некоторые пользователи Twitter начали интересоваться, когда «Зенит» выпустит атрибутику с изображением их любимцев.

В твиттере даже появилась страница нового героя интернета, подписанная как «официальный аккаунт одного из бакланов со стадиона „Крестовский“ (г. Санкт-Петербург) — самой современной и технологичной арены России, а, возможно, и всего мира!» На этот профиль подписался сам Албин, а также депутат Государственной думы Виталий Милонов . Популярный баклан репостит в твиттере статьи, посвященные дальнейшему строительству стадиона, ставя при этом грустные смайлы.

Например, грустную реакцию у птицы вызвал материал о том, что на демонтаж медиацентра «Санкт-Петербурга» потребуется еще 400 млн руб.





«Местоположение медиацентра меняется. Мы планируем выполнить эту работу в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед ЧМ-2018. Часть конструкций медиацентра придется демонтировать, некоторые будут создаваться заново. В бюджете также заложены средства на эксплуатацию и охрану объекта», — сообщил журналистам глава комитета Санкт-Петербурга по строительству Сергей Морозов

По словам чиновника, выбранное ранее расположение медиацентра не позволяет выкатывать футбольное поле для нормального роста газона, так что в настоящий момент стадион требует серьезной реконструкции.

