«Зенит» пустил бакланов на стадион 

Официальным символом домашнего стадиона «Зенита» «Санкт-Петербург» станет баклан — птица, которую вице-губернатор города Игорь Албин обвинял в порче выдвижной крыши арены. На стадионе появится большая кукла баклана, которая будет развлекать болельщиков.
Домашний стадион «Зенита» «Санкт-Петербург» обзаведется необычным официальным символом — бакланом. Директор сине-бело-голубых по связям с общественностью Жанна Дембо во время конференции Baltic Weekend 2017 сообщила, что на арене вскоре появится ростовая кукла морской птицы, а указатели будут переоформлены с учетом этой новой изюминки стадиона. Любопытно, что болельщики «Зенита» считают своим главным символом льва и часто изображают «царя зверей» на баннерах.
Однако теперь «Санкт-Петербург» будет ассоциироваться с бакланами, которых вице-губернатор «северной столицы» Игорь Албин недавно обвинял в порче крыши стадиона.
«Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц по аналогии с аэропортами», — цитировал тогда Албина «Спорт день за днем».
Самым известным «злодеянием» бакланов стал эпизод во время матча «Зенит» — «Спартак», когда крыша, выдвинутая специально для защиты футболистов от мощного ливня, не справилась с напором воды и начала серьезно протекать, поставив под угрозу проведение встречи. Сразу после той игры главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини публично выразил надежду на то, что подобных казусов больше не повторится, а господин Албин чуть позже обвинил во всем бакланов.
Арена, построенная приблизительно за 43 млрд руб, оказалась на удивление беззащитна перед натиском птиц. Впрочем, эту версию опровергла орнитолог Татьяна Медник, являющаяся сотрудником научного отдела Ленинградского зоопарка:
«Бакланы не могли испортить пленку, это водная птица, крыши их не интересуют. Да и нет у нас столько бакланов, для нашего региона это редкие птицы.
В районе Петербурга и окрестностей они бывают только в пролете. Часто еще бакланами неправильно называют серебристую чайку. Это крупная морская чайка, которая действительно у нас встречается часто, эти птицы собираются в большие стаи. Но и они не могли испортить пленку крыши. Клювы серебристых чаек устроены так, чтобы хватать добычу и проглатывать целиком. У нас вообще нет птиц, которые могут ковырять клювами крыши», — приводит слова Медник «Р-Спорт».
После этого Албин на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что слова про бакланов были лишь забавой:
«Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть доля шутки».
Однако было уже поздно — по всемирной паутине уже вовсю распространялось народное творчество, посвященное находчивым птицам.
Известный певец Сергей Шнуров посвятил бакланам стихотворение в своем инстаграме, а некоторые пользователи Twitter начали интересоваться, когда «Зенит» выпустит атрибутику с изображением их любимцев.
В твиттере даже появилась страница нового героя интернета, подписанная как «официальный аккаунт одного из бакланов со стадиона „Крестовский“ (г. Санкт-Петербург) — самой современной и технологичной арены России, а, возможно, и всего мира!» На этот профиль подписался сам Албин, а также депутат Государственной думы Виталий Милонов. Популярный баклан репостит в твиттере статьи, посвященные дальнейшему строительству стадиона, ставя при этом грустные смайлы.
Например, грустную реакцию у птицы вызвал материал о том, что на демонтаж медиацентра «Санкт-Петербурга» потребуется еще 400 млн руб.
«Местоположение медиацентра меняется. Мы планируем выполнить эту работу в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед ЧМ-2018. Часть конструкций медиацентра придется демонтировать, некоторые будут создаваться заново. В бюджете также заложены средства на эксплуатацию и охрану объекта», — сообщил журналистам глава комитета Санкт-Петербурга по строительству Сергей Морозов.
По словам чиновника, выбранное ранее расположение медиацентра не позволяет выкатывать футбольное поле для нормального роста газона, так что в настоящий момент стадион требует серьезной реконструкции.