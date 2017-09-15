Исчадия WADA. Доклад Макларена становится все удивительнее



…Весьма занимательные новости приходят тут, как ни странно, именно из деловой столицы Америки. В среду, 13 сентября, местная газета The New York Times опубликовала выдержки из внутреннего письма WADA , оно же Всемирное допинговое агентство, у которого весьма непростые отношения с российским спортом. И, согласно этому письму, в отношении 95 российских спортсменов из 96 проверенных не найдены нарушения антидопинговых правил.

Итак, о чем речь.





Всего в документе, а это письмо генерального директора WADA Оливье Ниггли руководству международных спортивных федераций, 20 страниц. При этом The New York Times пока обнародовала только одну из них, а именно девятую. И непосредственно из текста публикации ясно, что международными федерациями проверены 96 ведущих российских спортсменов, чьи фамилии значатся в представленном в 2016 году и печально известном в нашей с вами стране докладе независимой комиссии WADA, возглавляемой канадцем Ричардом Маклареном

Так вот.

За исключением одного спортсмена, проба которого оказалась положительной, в остальных 95 случаях и международные федерации, и даже само WADA с сожалением констатировали, что — внимание! — "доказательств для возбуждения дел недостаточно". То есть по факту произошел грандиозный провал дискриминационной по отношению к российским спортсменам "антидопинговой политики".





Провал уже, кстати, официально подтвержденный лично президентом WADA Крейгом Риди , которого также нельзя никоим образом отнести к доброжелателям нашей с вами страны. Который, правда, одновременно с этим констатировал, что "внутреннее письмо" — оно, конечно, подлинное. Да и вообще статья The New York Times основана на документах, которые распространялись среди членов исполкома WADA перед закрытым заседанием, которое пройдет в Париже через две недели. Но публиковать его не стоило, потому как это подрывает авторитет WADA.



Ситуация уже, конечно, анекдотическая уже одним своим сходством с публикацией WikiLeaks переписки демократической партии. Когда выяснилось, что по отношению к одному из претендентов на пост президента США, Берни Сандерсу , конечно, предпринимались неприличные процедуры, но все равно виноваты неуловимые русские хакеры, которые посмели эту правду через WikiLeaks опубликовать. Проблема тут только в том, что здесь никаких русских хакеров обнаружить при всем желании не удастся, а The New York Times умудрилась "стырить" текст документа вполне себе самостоятельно.

Но если бы анекдот заканчивался только этим — было бы еще полбеды.



Собственно говоря, если уж даже само WADA вынуждено признать, что основополагающий для него документ в проведении антироссийской политики не имеет никакого фактического и доказательного подтверждения, то из этого должны еще и последовать некие определенные выводы. Которые ни WADA, ни даже Международный олимпийский комитет сделать просто не в состоянии, потому как это угрожает их собственному современному состоянию.





Судите сами: приходит такая абсолютно чистая, что никогда и никем не оспаривалось, легендарная российская олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и просто спрашивает: уважаемые господа, скажите, пожалуйста, кто и, самое главное, на каком основании совершил в отношении меня преступные действия, разрушив мою спортивную карьеру и лишив меня права выступать на моей последней Олимпиаде в Рио?

И что должны в этой ситуации МОК и все то же WADA отвечать?



Мы сделали это из собственных политических и корыстных соображений, на основании филькиной грамоты, в которой канадский юрист Макларен записал и подкрепил своей адвокатской подписью измышления, — так, что ли?



Боюсь, такой потери лица ни один "большой коммерческий спорт" просто не переживет.



А это, простите, бизнес с огромным оборотом, конгломерат коммерческих, политических, медийных, да и просто деловых связей и интересов.



И что теперь — все эти замечательные люди, нажившие все это счастье столь непосильным трудом, должны все это терять?



Да о чем вы.



Поэтому лично у меня нет никаких сомнений, что эти вскрывшиеся факты ни в коем случае не будут сколько-нибудь радикально влиять ни на положение наших спортсменов, ни на поведение этих милых структур по отношению к нашей стране. Например, уже прямо сейчас полуофициально озвучивается позиция (совершенно дикая с точки зрения юриспруденции, но весьма благосклонно воспринимаемая в международных спортивно-чиновничьих кругах): нехватка доказательств для дисквалификации спортсменов никак не говорит о правильности доклада в целом. Макларен вообще не ставил перед собой задачу поиска доказательств вины отдельных спортсменов, он вскрывал "преступную русскую систему" в целом. То есть, переводя на русский: если мы не смогли доказать вашу вину — это еще не значит, что вы невиновны.



А есть вещи еще и посмешнее: например, тот факт, что, согласно официальному требованию WADA, мы — внимание! — сами, безо всяких доказательств, должны просто признать свою вину. Деятельно раскаяться и заплатить. И это не шутки, это ключевое требование для восстановления статуса нашей национальной антидопинговой лаборатории РУСАДА, а также возвращения на международную арену наших паралимпийцев и в какой-то степени легкоатлетов. А если русские сами признают, что они виновны, — то какие тогда еще нужны доказательства? И их можно и дальше наказывать, теперь на вполне законных основаниях.



Такая, вот, как сказали бы в "благословенные девяностые", "дешевая разводка" не только имеет место быть, но и закреплена в официальных международных документах. И нужно очень четко понимать, что ни перед какими доказанными фактами невиновности и отсутствием доказательств вины WADA не отступит. Поэтому нашим спортивным чиновникам и прочим ответственным лицам в данной ситуации стоит не расслабленно почивать на лаврах, а готовиться к продолжению все более сложной и изощренной борьбы. И ни в коем случае, ни за какие пряники и обещания, не признавать даже частично этот самый "доклад Макларена". Если, как выясняется, его даже международные спортивные федерации не признают.