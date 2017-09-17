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Фанату «Спартака» грозит тюрьма
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Фанату «Спартака» грозит тюрьма 

Газета.Ru 17 сентября 2017
Болельщик московского «Спартака» арестован в словенском Мариборе после матча группового этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и местной одноименной командой. Фанат обвиняется в нападении на сотрудников полиции. В данный момент россиянин находится под стражей — тюремный срок, который ему грозит, может составить от шести месяцев до пяти лет.
После встречи группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и «Марибором» (1:1), состоявшейся в Словении, местная полиция арестовала одного из болельщиков красно-белых по обвинению в нападении на сотрудника правопорядка.
13 сентября на подходе к стадиону фанат москвичей, имя которого не разглашается, совершил нападение на правоохранителей.
Как сообщают СМИ, в результате нанесенного удара в голову один из сотрудников полиции был госпитализирован. Болельщику удалось скрыться, однако камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент и по завершении матча нападавший был арестован.
Согласно законодательству Словении, россиянину грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет.
Знакомый задержанного фаната заявил, что тот не принимал участия в конфликте, который произошел при входе на стадион.
«Произошло это следующим образом. Перед входом на стадион произошла стычка с полицейскими, потому что они без причин отказывались пропускать толпу на трибуну и образовали давку. Волнения продолжались несколько секунд, после чего запуск на стадион продолжился. При этом человек, находящийся сейчас под следствием, спокойно и без каких-либо проблем прошел на сектор до начала этого инцидента, у нас есть даже подтверждающее видео. После финального свистка полиция задержала фаната, который по описанию был похож на одного из участников конфликта.
Сейчас полиция вменяет ему нападение на трех полицейских. Загадка, правда, как он мог напасть на этих самых полицейских, не покидая балкон, но переубедить словенцев на первом суде не вышло.
Тем более они якобы нашли этих троих полицейских, хотя все это звучит странно. Сейчас Андрею грозит пять лет лишения свободы, если мы не предоставим фотографии и видеоматериалы, подтверждающие его непричастность к потасовке», — цитирует знакомого арестованного «Чемпионат.com».
Стоит отметить, что этот инцидент стал не единственным негативным моментом первого за несколько лет матча Лиги чемпионов для «Спартака».
Так, в середине первого тайма встречи файер, брошенный с трибуны фанатов московского клуба, долетел до середины поля и едва не попал в главного судью поединка Дениза Айтекина из Германии.
Арбитр был вынужден остановить встречу на некоторое время, а затем продолжил матч.
Этот случай, как и ожидалось, привлек внимание Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — организация отрыла дисциплинарное дело против московского клуба.
Решение по инциденту будет вынесено на заседании комитета, который состоится 21 сентября. Руководство английского «Ливерпуля», с которым «Спартак» сыграет в Москве в следующем туре группового турнира Лиги чемпионов, обеспокоено произошедшим и просит УЕФА держать их в курсе развития событий.
«Наказание за подобное поведение болельщиков может быть самым разным — от штрафа до дисквалификации клуба, — прокомментировал для «Газеты.Ru» ситуацию известный юрист Владимир Старинский.
— В качестве наказания может быть назначено проведение матча без зрителей. В данном случае, конечно, будет иметь значение то, что файер чуть не попал в арбитра.
С одной стороны, этот эпизод портит репутацию клуба, с другой стороны — с подобными нарушениями от болельщиков сталкиваются практически все команды, поэтому чем-то очень значимым этот случай не является».
Еще сильнее «отличились» фанаты в матче группового этапа Лиги Европы между лондонским «Арсенал» и немецким «Кельном», где также не обошлось без пиротехники.
Еще до начала встречи 20 тыс. болельщиков из Германии прошлись по улицам Лондона, сжигая пиротехнику и скандируя кричалки.
Попав на стадион, фанаты, конечно же, не успокоились. Самые решительные из них пытались незаконно проникнуть на стадион, однако силами сотрудников полиции их удалось остановить.
На самом стадионе до начала матча болельщики «Кельна», находясь на гостевой трибуне, устроили файер-шоу, бросали на поле «Эмирейтс» посторонние предметы и причинили ущерб арене.
Встречу пришлось отложить на 20 минут. Главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер после матча признался, что был уверен в том, что игра вообще не состоится
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