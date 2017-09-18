«Болельщики приняли тренера в свою секту»

Массимо, спросите с себя!

Шеф-редактор еженедельника «Советский спорт — Футбол» Николай Роганов после ничьей с «Тосно» жестко критикует главного тренера красно-белых.

После позорных ничьих с «Марибором» и «Тосно» стало окончательно понятно, что Массимо Каррера — так себе тренер. Каждое его следующее решение хуже предыдущего, и этой комедии ошибок не видно конца. После 1:1 в Лиге чемпионов болельщики задали тренеру несколько вполне логичных вопросов, главный из которых: как можно было по ошибке заменить Квинси Промеса

После 2:2 в Санкт-Петербурге вопросов еще больше. С какой целью схему с тремя защитниками поменяли на расстановку с двумя? Зачем выпускать Промеса по ходу первого тайма? Почему играет Фернандо, у которого процент брака в передачах один из самых высоких?

«Спартака» совершенно нет игры, и красивые, умные комбинации встречаются все реже. В клубе собраны неплохие футболисты, но их мастерство никак не переходит в осмысленные командные взаимодействия. Тренер не может их наладить, хотя работает с этими парнями второй сезон.

Игровых проблем выше крыши, но еще серьезнее то, что атмосфера внутри команды испортилась. Яркой поставленной игры не было и в прошлом сезоне, выезжали за счет самоотдачи и самоотверженной борьбы, когда один за всех и все за одного. Теперь этого нет — уходя с поля, Таски и Луис Адриано не пожимают руку тренеру.

Каррера не железный, он тоже психанул — впервые в России на вопросы журналистов он отвечает: «Спросите у игроков». Никогда ранее он не переводил стрелки на подопечных, теперь поступил именно так. Правильно говорят — у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Легко было сохранять единство в команде в прошлом сезоне, когда «Спартак» лидировал. Как только стал проигрывать, тренеры и футболисты начали обвинять друг друга. А со старта чемпионата России прошло всего-то 10 туров. Быстро же спартаковцы начали друг друга предавать!

Не знаю, с чем это связано, но удивляет количество травм — Зобнин, Тимофеев, Тигиев, Глушаков. Перед матчем с «Тосно» на тренировке повредили мышцы Мельгарехо и Давыдов. Совпадение или системная проблема врачей, физиотерапевтов и тренеров по физподготовке?

И все же главная проблема команды — тренер. Болельщики «Спартака» вообразили, будто именно он главный творец чемпионства, и кричат: «Руки прочь от Массимо!» Хотя слабость игры красно-белых многие отмечали и в прошлом сезоне. Но болельщики приняли тренера в свою секту, и для них он теперь — священная корова. Они на чем свет костерят Леонида Федуна и селекционный отдел, после каждого матча жестко критикуют крайних защитников, будь то Комбаров, Петкович или Ещенко. У них виноват кто угодно, только не Каррера, который за полтора сезона так и не поставил «Спартаку» игру.